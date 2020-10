Ultimamente, nella nostra cultura europea, è apparso il fenomeno del babyshower. Una festa premaman che punta a festeggiare la neomamma con regali mirati per lei e la nuova vita che deve nascere.

Ma come possiamo svolgere al meglio una festa premaman e il fenomeno del babyshower?

Regali a tema

Quando pensiamo a un babyshower la nostra mente va ai film americani. Molto spesso infatti queste feste sono un’occasione per ritrovarsi, rivelare il sesso del nascituro e stare assieme.

In Italia la cosa ha preso piede in modo molto cauto. Spesso si fa intorno ai 6\7 mesi, quando il sesso del nascituro è conosciuto e ci si può orientare con regali a tema.

Ma cosa potrebbe servire a una neomamma?

La borsa coi pannolini

I bambini sono una gioia per i genitori ma, va detto, sono anche esserini difficili da gestire. Molte donne infatti non hanno mai cambiato un pannolino e non sanno da dove cominciare. Regalare una borsa a tema con tutto l’occorrente per il cambio è utile. Dà alla mamma un segnale positivo e la sprona a imparare a cambiare un pannolino. La borsa è utile anche per i papà che si approcceranno all’aiuto della moglie.

Prodotti di farmacia misti per la cura del neonato

Quante creme, quanti borotalchi, quanto amido di riso. Un neonato ha la pelle molto delicata e spesso i normali saponi non sono adatti al loro lavaggio. Un bel cesto con prodotti di farmacia misti fa al caso nostro. Così la mamma e il papà partono avvantaggiati per la cura del neonato e sanno esattamente cosa mettere e cosa no sulla pelle del loro pargolino.

La festa premaman e il fenomeno del babyshower: è sciocco regalare una prepagata?

Potrebbe sembrare venale ma non è così. Se proprio la mamma e il papà hanno tutto per la cura del neonato, perché non caricare una carta prepagata con un importo simbolico? In questo modo i neogenitori sapranno come spendere al meglio i soldi e notare cosa manca nel corredino del neonato.