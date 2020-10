Il cambio di stagione è molto sentito nella cultura giapponese. Grazie al buddhismo che si ricollega alla natura, il Giappone vive lo scorrere del tempo secondo determinate tradizioni stabilite nell’antichità. E ancora oggi celebrate in tutto il loro splendore. Oggi parleremo della festa Hanami, la fioritura d’albero.

Cos’è questa festa

La parola “Hanami” significa “guardare i fiori” e la sua tradizione ha radici millenarie. I giapponesi infatti, sensibili al fascino della natura intorno a loro, iniziarono ad ammirare il fiorire degli alberi durante il 710. La parola Hanami a oggi è associata principalmente alla fioritura di un particolare albero, il ciliegio. Secondo alcuni linguisti infatti, l’associazione “Hanami” e “Sakura” (ciliegio) è così stretta nella cultura giapponese che ormai sono diventate una parola sola.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Di solito, a partire dalla fine di febbraio a maggio, i giapponesi amano fare picnic nei giardini pubblici e sedersi sotto un bell’albero di ciliegio per celebrare la festa Hanami, la fioritura d’albero. Tantissime opere d’arte giapponesi raffigurano questa pratica antichissima e ci rimandano a quelle epoche passate. Anche la cucina giapponese si è adattata a questa pratica, tant’è che sono stati creati dei dolci da mangiare durante questa festa. Una variante dei mochi, dolcetti tipici giapponesi, è diffusa in questo periodo dell’anno.

La festa Hanami, la fioritura d’albero

Ma principalmente, la festa Hanami, la fioritura d’albero, è una scusa per radunarsi e godersi le belle giornate primaverili che caratterizzano il Giappone e permettono ai suoi abitanti di godersi il rinnovo della natura intorno a loro.

Nel resto del mondo, la festa dell’Hanami ha preso piede dove ci sono larghe comunità di giapponesi. Pensiamo per esempio all’albero di ciliegio donato a Roma nella prima decade degli anni 2000. L’albero di ciliegio è stato piantato nel quartiere Eur per sottolineare l’amicizia forte che c’è tra Italia e Giappone. Ma l’Italia non è il solo Paese che vanta un’amicizia speciale col Giappone. Anche in America ci sono moltissime comunità che festeggiano ogni anno l’evento dell’Hanami.