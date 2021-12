La giornata di Piazza Affari è stata ricca di spunti interessanti. Alcuni titoli tra le blue chip si sono messi in luce con rialzi importanti. Altri titoli hanno subito forti cali dopo i recenti rialzi. Ma soprattutto oggi l’indice di Piazza Affari ha confermato il rimbalzo iniziato nella seduta di ieri. Purtroppo il nostro listino ha fatto peggio delle altre principali Piazze europee. Cosa ha frenato oggi la nostra Borsa?

La FED mette le ali alle Borse e a Piazza Affari pioggia di denaro su 2 titoli

Oggi i mercati azionari sono stati condizionati da due appuntamenti importantissimi. Uno si è verificato ieri sera a mercati chiusi in Europa ma a mercati aperti in America. L’altro appuntamento è stato a metà giornata. Ieri è terminata la riunione di due giorni del FOMC, il comitato della Federal Reserve e alle 20 è stato diffuso il comunicato stampa. Le decisioni della FED hanno messo le ali alle Borse americane. Queste decisioni le abbiamo anticipate nell’articolo: “Le Borse prudenti attendono FED e BCE ma a Piazza Affari esplode un titolo su una indiscrezione”.

Gli indici americani che fino a quel momento erano in territorio negativo, improvvisamente hanno girato al rialzo.

L’altro appuntamento era quello della BCE. Oggi si è riunito il board della Banca Centrale Europea per decidere sui tassi di interesse per il prossimo mese. Ovviamente i tassi di interesse sono stati confermati a zero. La BCE mantiene una posizione di politica monetaria espansiva anche se ha confermato l’aumento dell’inflazione nel 2022 oltre il target del 2%. Secondo la BCE l’inflazione il prossimo anno dovrebbe attestarsi al 3,2% per scendere all’1,8% nel 2023.

Londra e Parigi sugli scudi

La chiusura in rialzo della Borsa americana e la decisione della BCE di mantenere una politica monetaria espansiva hanno messo le ali alle Borse europee. L’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso con un rialzo dell’1% ma durante la giornata è arrivato guadagnare anche un punto e mezzo percentuale. Anche la Borsa tedesca ha guadagnato un punto percentuale mentre hanno fatto meglio Londra e Parigi, entrambe in rialzo dell’1,2%.

La Borsa di Milano oggi ha chiuso la seduta con un guadagno dello 0,4%. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 26.782 punti ma durante la giornata i prezzi sono saliti fino a 27.000 punti. La FED mette le ali alle Borse e a Piazza Affari pioggia di denaro su 2 titoli che sfruttano l’entusiasmo degli operatori. Infatti tra le blue chip oggi è stata la giornata dei titoli della galassia ex Fiat. CNH e Stellantis sono stati i due migliori titoli nel paniere dei 40 a maggiore a capitalizzazione. La prima ha guadagnato il 4,3%, la seconda il 3,3%. Purtroppo il calo di BPER Banca ha zavorrato il listino italiano. Dopo il balzo di ieri oggi l’azione ha perduto il 4,3% a causa delle prese di beneficio dopo il forte rialzo di ieri.

