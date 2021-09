Le temperature alte e il caldo secco e afoso possono dirsi ormai un ricordo dell’estate che apre le porte ad una favolosa e colorata stagione autunnale. In questo periodo dell’anno, il clima permette di trascorrere delle piacevoli giornate all’aperto e di coltivare i propri spazi verdi. Potature, talee, travasi e nuove colture sono operazioni all’ordine del giorno che chi ama prendersi cura del proprio giardino. Che sia grande o piccolo non importa, l’idea di vedere un angolo colorato e grazioso nella propria casa allieta davvero molte persone. Vediamo allora qual è la favolosa pianta autunnale da scoprire per rendere balconi e giardini ricchi di fiori.

Come ci fa sentire vivere in un ambiente ricco di verde attorno

Ogni stagione si distingue per le sue bellezze floreali che, esattamente come accade per frutta e verdura, seguono la loro periodicità. La possibilità di apprezzare le fioriture nella loro massima espressione, diventa spesso anche una ragione di viaggio.

Non è un caso che in un precedente approfondimento abbiamo illustrato quali sono le favolose vie della lavanda in Italia. In quest’ottica, dunque, una pianta non ha solo un valore ornamentale, ma rappresenta una vera e propria fonte di benessere. È il caso, ad esempio, di molte piante che si definiscono “officinali” secondo quanto prevede il D. Lgs. n. 75 del 21 maggio 2018. Un esempio dei numerosi effetti benefici che un vegetale può apportare alla salute, lo abbiamo illustrato nell’articolo: “Con questa pianta in casa la salute migliorerà ogni giorno”. Proprio dal mondo delle piante officinali è possibile individuarne una che per la sua bellezza è perfetta anche a scopo puramente ornamentale.

La favolosa pianta autunnale da scoprire per rendere balconi e giardini ricchi di fiori

Con i suoi rametti ricchissimi di fiorellini bianchi, rosa o magenta, la pianta di Erica Calluna è favolosa per decorare giardini e vasi. Questa pianta appartiene alla famiglia delle Ericaceae e cresce in forma di arbusto sempreverde.

L’erica è particolarmente adatta per decorare gli spazi verdi nel periodo autunnale e invernale in quanto ben si adatta alle basse temperature. Essa infatti sopporta bene il freddo ed ha una fioritura piuttosto prolungata nel tempo. La zona di esposizione ideale prevede spazi perlopiù ombreggiati e poco esposti al sole se si vive in zone dove fa molto caldo.

L’erica ben si adatta alla vita in vaso o in giardino a patto che riceva delle annaffiature regolari e costanti. Il suo terreno ideale infatti è umido e poco avvezzo all’acqua molto calcarea. Attraverso una cura adeguata della pianta, l’erica può donare un vero e proprio tocco di stile alla casa o al giardino grazie ai suoi splendidi e numerosissimi fiori.

