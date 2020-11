La favola Walt Disney, almeno in Borsa, potrebbe non avere il lieto fine. È questa la conclusione cui si giunge analizzando i grafici e i fondamentali della casa di produzione americana.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, infatti, il consenso medio è Outperform, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione inferiore al 5%. Se, invece, si considerano i fondamentali, il titolo Walt Disney risulta essere fortemente sopravvalutato.

Questa sopravvalutazione si esprime attraverso una lunga lista di punti deboli

La società è indebitata e ha un limitato margine di manovra per gli investimenti

Con un valore aziendale previsto pari a 4,58 volte le vendite dell’anno fiscale in corso, l’azienda risulta essere sopravvalutata.

L’azienda paga un piccolo o nessun dividendo agli azionisti. Per questo motivo, non è una società di rendimento.

Le stime dei ricavi vengono regolarmente riviste al ribasso per l’anno in corso e per i prossimi anni.

Negli ultimi dodici mesi le aspettative di vendita sono state notevolmente ridimensionate, il che significa che per l’anno d’esercizio in corso sono previsti volumi di vendita meno importanti rispetto al periodo precedente.

Per gli ultimi dodici mesi, gli analisti che coprono la società hanno fornito una panoramica ribassista delle stime di EPS, con conseguenti frequenti revisioni al ribasso.

Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente ridimensionato le loro aspettative in materia di EPS. Gli analisti prevedono risultati peggiori per l’azienda rispetto alle loro previsioni di un anno fa.

La favola Walt Disney, almeno in Borsa, potrebbe non avere il lieto fine: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario The Walt Disney Company (NYSE:DIS) ha chiuso la seduta del 23 novembre a quota 145,98 dollari in rialzo del 3,48% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti la situazione grafica sul titolo è molto delicata. Come si vede dai grafici seguenti, infatti, sia sul settimanale che sul mensile le quotazioni si trovano ad affrontare ostacoli molto impegnativi.

Da un lato sul settimanale le quotazioni sono a contato con il I obiettivo di prezzo in area 146,6 dollari, dall’altro sul mensile sono vicine al limite invalicabile costituito dal III obiettivo di prezzo in area 156,4 dollari.

Per le prossime sedute, quindi, monitorare con attenzione quanto accadrà in chiusura di settimana in corrispondenza della resistenza in area 146,6 dollari.

Time frame settimanale

Time frame mensile

