La favola in Borsa di WM Capital al capolinea con la fine dell’emergenza Covid-19?

Tra i minimi di marzo e maggio WM Capital ha vissuto la sua favola in Borsa con un rialzo monstre del 250%. Il propellente di questo rialzo è stato la ricezione dei primi ordini dei test sierologici da parte di enti pubblici e privati durante i mesi di crisi acuta della pandemia. Di questa notizia ci eravamo occupati in un precedente articolo (WM Capital vola in Borsa: arrivano i primi ordini di test sierologici).

Con l’allentarsi, però, della crisi sanitaria è scemato anche l’interesse per il titolo che dai massimi di maggio ha perso oltre il 40%.

La domanda da porsi, quindi, è: fine della favola in Borsa o semplice prese di beneficio dopo un rialzo di circa il 250%?

Sicuramente la società non è tra le più brillanti a Piazza Affari. Inoltre la ridotta capitalizzazione, poco più di 4 milioni di euro, rende il titolo molto volatile e facilmente prono a forti variazioni di prezzo. Diciamo, quindi, che non è sicuramente quello più adatto ne’ per un investitore di lungo periodo che per un investitore di breve/medio periodo, ma attento al rapporto risk/reward. Per chi volesse tradare il titolo si consiglia di entrare con piccoli capitali per non rischiare di rimanere bloccati in posizioni pericolose.

Per il resto non ci sono raccomandazioni degli analisti pubblicate recentemente, per cui è anche difficile giudicare se il titolo è sottovalutato oppure no.

Analisi grafica e previsionale sul titolo WM Capital

WM Capital (MIL:WMC) ha chiuso la seduta del 8 giugno in ribasso dello 0,59% rispetto alla seduta precedente a quota 0,336€.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista e non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 0,2764€. Al momento, quindi, non si vedono possibilità di una ripresa del rialzo. Solo al raggiungimento dell’obiettivo indicato si potrebbe entrare in acquisto con stop qualora le quotazioni dovessero chiudere la settimana sotto il livello indicato.

In caso contrario, rottura settimanale di area 0,2764€, le quotazioni potrebbero precipitare verso il II° obiettivo di prezzo in area 0,0453€.

Una ripresa immediata del rialzo passa per il recupero in chiusura di settimana di area 0,3874€.