La favola in Borsa di STMicroelectronics è ormai giunta al capolinea?

Negli ultimi cinque anni gli investitori che hanno deciso di puntare su STMicroelectronics hanno avuto enormi soddisfazioni. Basti pensare che una media negli ultimi cinque ha mostrato un rendimento medio annuo del 70% circa. In questo senso il titolo ha anche sfruttato il traino del settore di riferimento dei semiconduttori che, comunque, è stato superato dalla società italo-francese.

Con l’ultima semestrale, però, le prospettive su STMicroelectronics si sono un po’ ridimensionate. LA società ha indicato come cause di questa debolezza un calo diffuso della domanda, specie nel settore automobilistico, il quale ha comportato l’impossibilità di reintegrare e coprire una serie di spese già sostenute.

Che le aspettative non sia rosee si evince anche dalle raccomandazioni degli analisti e dalla valutazione basata sui fondamentali del titolo.

Il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa. Le prospettive cambiano radicalmente quando si utilizza l’analisi fondamentale. In questo caso, infatti, STMicroelectronics risulta essere sopravvalutata qualunque sia la metrica utilizzata.

La favola in Borsa di STMicroelectronics è ormai giunta al capolinea? Il giudizio dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo (MIL:STM ) ha chiuso la seduta del 13 agosto a quota 25,31€ in ribasso dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista su tutti i time frame, ma si incominciano a intravedere i primi segnali di debolezza sul giornaliero e sul mensile.

Sul giornaliero le quotazioni stanno incontrando una forte resistenza in area 25,832€. Questo ostacolo, infatti, sta impedendo che i prezzi possano accelerare verso il I° obiettivo di prezzo in area 29,553€. Per chi fosse interessato a una operazione di trading di corto respiro, quindi, si potrebbe pensare a un ingresso alla rottura di area 25,832€ con obiettivo in area 29,553€. Per operazioni di più ampio respiro, invece, si potrebbe anche puntare a una continuazione del rialzo fino in area 35,553€.

Attenzione alla possibile inversione di tendenza nel lungo periodo

La chiusura di agosto potrebbe avere un impatto molto importante per il lungo periodo. Qualora, infatti, l’attacco alla resistenza in area 25,229€ fallisse nuovamente, potremmo attenderci un ritracciamento almeno fino in area 20,831€. Chiusure mensili sotto questo livello, poi, farebbero invertire al ribasso la tendenza di lungo.

Viceversa, chiusure mensili superiori a 25,229€ farebbero esplodere le quotazioni fino al I° obiettivo di prezzo in area 32,552€. Gli obiettivi successivi sono indicati in figura. Da notare la massima estensione del rialzo che passa per area 70€ per un potenziale rialzista del 180%.

