Tra gennaio 2018 e novembre 2019 le quotazioni di Eurotech sono passate da area 1,3 euro a un massimo in area 10 euro per un rialzo di circa il 690%. Nell’ultimo anno, però, le quotazioni hanno subito una bruttissima battuta di arresto scendo in area 3,8 euro. Un vero e proprio tracollo che ha portato i nostri Analisti a chiedersi se la favola in Borsa di questo titolo azionario è finita oppure siamo in presenza di una succulenta occasione di acquisto.

Dal punto di vista dell’unico analista che copre il titolo il giudizio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 52,5%. Anche dal punto di vista dei fondamentali Eurotech risulta essere molto sottovalutato. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, il metodo dei multipli di mercato restituisce un titolo fortemente sottovalutato.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

È, quindi, giunto il momento di comprare il titolo?

La favola in Borsa di questo titolo azionario è finita oppure siamo in presenza di una succulenta occasione di acquisto? La risposta all’analisi grafica e previsionale

Eurotech (MIL:ETH) ha chiuso la seduta del 2 ottobre a 3,738 euro in ribasso del 3,71% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame considerato la proiezione in corso è ribassista e non s’intravedono segnali d’inversione rialzista. Al momento, quindi, non ce la sentiamo di illudere i rialzisti. Solo una chiusura giornaliera superiore a 3,856 euro potrebbe favorire la ripartenza al rialzo nel breve termine.

Nel lungo termine, invece, un primo indizio al rialzo si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 4,0215 euro.

Fino a quando non si verificheranno queste condizioni le quotazioni sono destinate a scendere verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

