La farinata di ceci. Ricetta perfetta anche col forno di casa.

Questa ricetta per la farinata di ceci ligure è semplicissima. Ci sono però diverse accortezze da seguire per la buona riuscita della ricetta. Vediamole tutte insieme.

Ingredienti

Acqua 600 ml;

Farina di ceci 150 g;

Olio extravergine d’oliva 30 ml;

sale fino 6-7 g

Lavorazione per la farinata di ceci

La prima e più importante operazione è mescolare farina di ceci, sale e circa un terzo dell’olio. Attenzione a non formare nessun tipo di grumo. Renderanno la vostra farinata immangiabile. Aiutatevi con una frusta, eventualmente piuttosto di procedere con un impasto grumoso raccomandiamo di usare un mixer elettrico. Ora pazienza, coprite il vostro miscuglio e lasciate riposare per circa 10-12 ore. Ogni 3-4 ore girate il tutto con un cucchiaio. Se notate che in superficie si sono formate delle bollicine o della schiuma, rimuovete il meglio possibile con una schiumarola.

Cottura

Trascorso il tempo indicato preriscaldate il forno ventilato a 220°. Intanto ungete una teglia bassa di rame o alluminio con l’olio extravergine avanzato. Oppure usate una teglia antiaderente ma spennellate comunque un po’ d’olio sulla sua superficie.

Versate allora il vostro composto nella teglia e verificate che sia ben stesa dappertutto.

Infornate quindi la vostra farinata di ceci. Lasciate cuocere per circa un quarto d’ora nella parte bassa del forno.

Appena la farinata inizierà a rapprendersi potrete spostare la teglia nella parte alta del forno per cuocere meglio la superficie. Molto del gusto tipico della farinata è dato dalla caramellizzazione della parte superiore, pertanto è bene che questo passaggio non sia trascurato. Una volta finita la cottura estraete dal forno, tagliate e servite il prima possibile per un’esperienza di gusto unica!

Abbinamenti e Variazioni

La farinata si presta bene come un gustoso sostituto del pane per accompagnare formaggi e salumi. Speck, crudo e brie sono tutti ottimi abbinamenti per la farinata di ceci.

Ma possiamo anche variare la farinata aggiungendo direttamente in superficie alcuni ingredienti.

Aspettate che la farinata di ceci abbia raggiunto circa la metà della sua cottura. Estraetela dal forno e cospargetela dell’ingrediente scelto. Salsiccia, erbette di campo, formaggio brie sono tutte ottime opzioni. Infornate nuovamente e completate la cottura. In questo modo avrete una farinata già variegata con l’ingrediente che preferite!