Basta pane fatto in casa, è arrivata l’ora di imparare a fare i grissini. Ecco infatti la fantastica ricetta della nonna per fare i grissini in casa. Se pensate che sia complicato vi sbagliate, perché in realtà è un procedimento facilissimo e ci vuole anche poco tempo. In pochissimo tempo infatti avrete dei fantastici grissini dal sapore delizioso. Vediamo ora qual è il giusto procedimento.

Come quelli di una volta

Vediamo ora il giusto occorrente. Prendete per voi stessi un bel pomeriggio e divertitevi a fare i grissini. Quello che vi servirà è:

a) 500 grammi di farina;

b) 280 ml di di acqua;

c) 1 panetto di lievito fresco;

d) 8 grammi di sale;

e) 50 grammi di olio

Ora arriva la parte divertente. Se avete l’impastatrice planetaria potete usare quella e tutto sarà molto più rapido e facile. Se non l’avete, allora dovete usare il vecchio metodo delle nostre nonne: le mani. Prendete una ciotola e versate tutto il composto al suo interno. Se avete dunque la planetaria, lasciate pure che la macchina faccia il suo lavoro, sennò dovrete impastare il preparato da soli. Questa scelta è quella più faticosa ovviamente, ma forse quella più divertente se volete passare un po’ di tempo in famiglia. All’impasto, se volete, potete aggiungere anche olive, semi di lino o di girasole.

La fantastica ricetta della nonna per fare i grissini in casa

Una volta che il composto sarà pronto, lasciate lievitare il tutto per 3 ore. Passate le ore, prendete l’impasto e tagliatelo realizzando delle fila lunghe di pasta. Mettete poi il tutto su una teglia e mettete in forno per 20 minuti a 200 gradi. Fate la stessa operazione fino a quando non finite l’impasto.

Ora che i vostri grissini sono pronti, non resta che aspettare l’ora di cena per assaporarli. Va però detto che caldi appena sfornati hanno il loro perché.

Approfondimento

La vera storia dei grissini torinesi.