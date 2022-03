Con l’arrivo del bel tempo, dovremmo tutti iniziare a pensare a un bel viaggetto. Dopotutto, inizia a fare bello ed è un peccato starsene chiusi in casa come d’inverno. Quindi, bisogna trovare dei luoghi in cui andare, magari per farsi qualche giorno di ferie tra Pasqua e il 25 aprile.

Possiamo scegliere di andare in Italia, per visitare le miriadi di meravigliosi posti che il nostro Paese ha da offrire oppure possiamo provare ad andare all’estero. Anche se usciamo dall’Italia, a breve distanza possiamo trovare delle zone davvero spettacolari.

Oggi ne conosceremo una davvero imperdibile, che si trova a meno di due ore dal confine italiano. Andiamo, dunque, a scoprire la fantastica meta vicinissima all’Italia che ci sorprenderà e dove possiamo godere di tanta cultura e anche, in genere, di un bel sole di primavera.

La bella città a Nord

Consigliamo di passare qualche giorno nella bellissima città svizzera di Ginevra. Si tratta di un luogo adatto alla primavera, più freddo dell’Italia ma dove la natura è magnifica in questo periodo.

Se vogliamo temperature superiori ai 15 20 gradi, dobbiamo andarci dopo maggio. Se invece ci accontentiamo di una decina di gradi o poco più, anche aprile va benissimo. Inoltre, ad aprile inizia anche a esserci un bel sole.

Ginevra è una grande città, in cui hanno sede istituzioni molto importanti come le Nazioni Unite e la Croce Rossa. Ha una lunga storia, come si può capire passeggiando per le sue strade. Tra le migliori testimonianze storiche di questa città troviamo la Cattedrale di San Pietro, una fondamentale chiesa protestante costruita nel Medioevo. All’interno di questa chiesa, nei suoi sotterranei, possiamo anche trovare degli importanti reperti romani, in un’enorme area liberamente esplorabile.

La fantastica meta vicinissima all’Italia dove possiamo godere di cultura e del bel tempo primaverile

Ci sono poi tanti altri luoghi da vedere, come il palazzo delle Nazioni Unite, sede appunto dell’ONU oppure l’Auditorio di Calvino, importante cappella di epoca protestante. E se vogliamo approfondire la storia del protestantesimo, c’è un bellissimo Museo della Riforma all’interno della Maison Mallet, vicina a San Pietro, che non possiamo perderci.

C’è poi anche spazio per un po’ di natura: Ginevra si adagia su un bellissimo lago, da cui si può vedere un panorama mozzafiato. Imperdibile anche il Jet d’eau (letteralmente “getto d’acqua”), una famosissima fontana che è oggi uno dei simboli della città. È situato proprio nel lago, all’imboccatura del fiume Rodano.

