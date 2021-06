La fantastica erba spontanea che tutti dovremmo assolutamente piantare nel nostro orto per ottenere dei risultati incredibili

Il tarassaco, detto anche dente di leone, è un’erba spontanea che possiamo trovare ovunque in natura: dai bordi delle strade fin nei pascoli a 2000 m di altitudine. Non tutti però sanno che questa pianta ha tanti incredibili utilizzi, essendo anche commestibile e inoltre portentosa quando piantata nell’orto. Ecco, allora, che in questo articolo parleremo della fantastica erba spontanea che tutti dovremmo assolutamente piantare nel nostro orto per ottenere dei risultati incredibili.

Semina e coltivazione del tarassaco

Per quanto riguarda la semina e la coltivazione di questo fiore non c’è molto da dire. Infatti, essendo una pianta infestante, risulta estremamente semplice da trovare nel proprio giardino. Stiamo parlando di una pianta poco sensibile a malattie e parassiti, che generalmente basterà raccogliere facendo una passeggiata per poi piantarla direttamente.

Se però, invece, ci si trova in una zona più urbanizzata potremo riscontrare qualche difficoltà a trovare questo fiore dal colore giallo acceso, e sarà quindi meglio piantarlo. La semina avverrà a partire da marzo fino a maggio in semenzaio, oppure tra aprile e giugno direttamente in terra. È importante ricordarsi di lasciare una distanza tra i 15 e i 20 cm fra le piantine ed evitare di innaffiare eccessivamente.

Le fantastiche proprietà di questa pianta

Il dente di leone vanta alcune fantastiche proprietà nell’orto sinergico. Prima fra tutte, la sua capacità di attirare api e altri insetti impollinatori grazie proprio alla presenza di abbondante nettare nel suo caratteristico fiore giallo. Allo stesso modo questa pianta è estremamente utile per smuovere il terreno in maniera naturale, le sue radici infatti sono profonde e fittonanti, proprio perfette per questo lavoro. Infine poi del tarassaco si possono mangiare foglie e radici sotto forma di insalata fresca e, persino, i boccioli sott’olio, sott’aceto o sotto sale.

Ecco allora che era proprio questa la fantastica erba spontanea che tutti dovremmo assolutamente piantare nel nostro orto per ottenere dei risultati incredibili.

