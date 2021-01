La famosa torta olandese con un gustoso ripieno di mele

La famosa torta appeltaart di Amsterdam, comunemente chiamata torta olandese, racchiude all’interno un gustoso ripieno di mele.

La preparazione è molto facile e veloce, perfetta per chi non ha molto tempo da dedicare in cucina. Il dolce dovrà essere decorato con un ciuffo di panna fresca che renderà ancora più goloso ogni suo boccone.

Il dolce potrebbe essere servito dopo aver gustato un delizioso pollo alle mele pronto in pochi minuti.

Ingredienti per la pasta

320 g di farina

120 g di burro

80 g di zucchero

2 uova

1/2 bustina di lievito per dolci

Ingredienti per il ripieno

1 kg di mele

uvetta

zucchero

cannella in polvere

succo di limone

Preparazione

Iniziare con la preparazione della pasta versando in una ciotola la farina, lo zucchero e aggiungendo il burro fresco precedentemente tagliato a cubetti. Amalgamare il tutto e aggiungere un uovo, un albume e impastare fino a che non si otterrà un panetto.

Aggiungere infine il lievito e continuare a impastare per qualche minuto. L’impasto dovrà risultare compatto e omogeneo. Lasciar riposare l’impasto in frigorifero per circa 40 minuti avvolto dalla pellicola trasparente per alimenti.

Mentre il panetto è in frigorifero, passare alla preparazione del ripieno. Sbucciare le mele e tagliarle a cubetti eliminando il torsolo e riporle in una ciotola con il succo di limone, un po’ di zucchero e una spolverata di cannella ed infine aggiungere una manciata di uvetta.

Prendere l’impasto lasciato precedentemente in frigorifero e dividerlo in due parti e stendere la pasta per ottenere la forma di due dischi in base al recipiente dove si vuol procedere con la cottura.

Imburrare e infarinare lo stampo e adagiare lo strato inferiore di impasto. Versare il ripieno di mele e applicare l’altro disco di impasto.

Il disco superiore potrà essere decorato o anche forato con disegni a scelta e spennellare la superficie con un il tuorlo del secondo uovo messo da parte in precedenza. Infornare a 180°C per circa 40 minuti e lasciar raffreddare prima di servire.