La famosa ricetta dell’antipasto turco che tutti vogliono provare

Tra novembre e marzo le aziende vinicole potano le viti e le preziosissime foglie possono essere utilizzate per la famosa ricetta dell’antipasto turco, originale e gustoso, assolutamente da provare. Gli involtini di foglie di vite si chiamano Dolma, che in turco significa involtino ripieno ed è un piatto tipicamente mediorientale.

Facili e veloci da preparare sono un vero e proprio sfizio per il palato e sono un idea vincente e stuzzicante per una cena organizzata con amici. Un antipasto d’effetto che incuriosirà tutti proprio per la foglia di vite ripiena di gusto da preparare insieme al börek.

Ingredienti

30 foglie di vite di media dimensione

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

una manciata di uvetta e pinoli

240 g di Riso Vialone Nano

qualche fogliolina di menta

un ciuffetto di prezzemolo

un pizzico di cannella

2 pomodori pelati

1 cipolla rossa

zucchero

1 limone

aglio

pepe

sale

Iniziare la preparazione prendendo le foglie, lavarle e sbollentarle in acqua bollente per 2/3 minuti.

Nel frattempo preparare il ripieno; prendere il riso ed inserirlo in una ciotola dove dovrà essere versata un po’ d’acqua bollente. Girare il riso con l’aiuto di un mestolo da cucina e dopo qualche minuto, lavarlo versandolo in un colino sotto l’acqua corrente e metterlo da parte.

Prendere i pomodori, lavarli e tagliarli e passare alla cipolla che dovrà essere tritare finemente insieme al prezzemolo e alla menta. Prendere il trito di cipolla, menta, prezzemolo e i pomodori a pezzetti e versarlo nella ciotola di riso.

Aggiungere al ripieno una spolverata di cannella, una manciata di uvetta e pinoli ed infine un pizzico di sale e pepe. Mescolare bene tutti gli ingredienti per qualche secondo e passare a farcire le foglie di vite. Prendere le foglie e togliere i gambi e stenderle una vicino l’altra con la parte interna rivolta verso l’alto e iniziare a farcire.

Disporre il ripieno al centro da formare un rettangolo e ripiegare prima la base della foglia verso il centro e ripetere con i due laterali. Arrotolare l’involtino fino ad arrivare alla punta della foglia formando un vero e proprio cilindro.

Ripetere l’operazione fino a quando le foglie e il ripieno non saranno finiti e disporre i dolma in una pentola. Prendere un aglio e tagliarlo a fettine sottili che dovrà andare tra un dolma e l’altro.

Premere un limone e mescolarne il succo con un filo d’olio extravergine d’oliva con un pizzico di zucchero e versarlo sui dolma e aggiungere tanta acqua per coprire completamente gli involtini. Prendere la pentola contenente i dolma, coprire con un coperchio e iniziare la cottura finale a fuoco moderato per circa 40 minuti.