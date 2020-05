La famiglia Benetton pronta a farsi da parte. Basterà per far ripartire al rialzo Atlantia?

La famiglia Benetton, come già aveva fatto in passato, è pronta a fare un passo indietro per mollare il controllo di Atlantia e a cascata su Autostrade. Questa, infatti, potrebbe essere una soluzione per superare la situazione di stallo venutasi a creare attorno al tema della revoca della concessione ad Aspi.

Tuttavia c’è una condizione irrinunciabile che permetterebbe una svolta di questo tipo, che il passaggio di proprietà avvenga alle condizioni di mercato. Qualora, infatti, dovesse essere un esproprio camuffato si metterebbero in crisi due aziende: Atlantia, appunto, e Edizione, la holding della famiglia Benetton.

La partita con il governo, quindi, è ancora aperta e, come già successo in passato continuerà a condizionare l’andamento del titolo in Borsa.

Intanto il titolo prosegue il suo andamento senza infamia e senza lode muovendosi in linea con il settore di riferimento.

Il consenso medio degli analisti rimane Overweight con un prezzo obiettivo medio di 18,1€ per un sottovalutazione di circa il 20%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Atlantia

Atlantia (MIL:ATL) ha chiuso la seduta del 28 maggio a quota 14,90€ in ribasso del 1,23% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso sul titolo azionario è rialzista e punta ormai al II° obiettivo di prezzo in area 16,63€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino alla sua massima estensione in area 20,41€. Ricordiamo che questo rialzo è sostenuto da un segnale rialzista di BottomHunter.

Solo chiusure settimanali inferiori a 12,9€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Approfondimento