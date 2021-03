Pasqua si avvicina, ed è quindi il momento per provare ricette adatte al periodo. Possiamo provare delle ricette molto classiche, come le solite colombe, oppure provare ad essere un po’ più originali. Oggi vedremo proprio come sperimentare in cucina, e stupire tutti i nostri commensali. Vediamo quindi la facile ricetta di un’originalissima colomba pasquale che sorprenderà tutti.

Ingredienti della ricetta

Ciò che proponiamo oggi è una colomba salata. Ebbene sì, non sarà un dolce ma qualcosa che possiamo mangiare come secondo, o anche come piatto unico. Questi sono gli ingredienti necessari per prepararla:

a) 250 grammi di farina tipo 00;

b) 3 uova;

c) 250 millilitri di latte;

d) 15 grammi di lievito in polvere;

e) 80 grammi di parmigiano;

f) 100 grammi di salame;

g) 100 grammi di scamorza;

h) 40 millilitri di olio d’oliva.

Facoltativi i semi di sesamo, che si possono usare come ulteriore guarnizione. Anche il ripieno è personalizzabile, ad esempio sostituendo il salame con il prosciutto cotto (o mettendoli tutti e due).

Procedimento

Ora possiamo iniziare a preparare la nostra colomba. Innanzitutto, prendiamo una ciotola e sbattiamoci le uova, poi aggiungiamo il sale. Grattugiamo il parmigiano ed aggiungiamoci anche quello. Ora mescoliamo bene, aggiungendo pian piano tutta la farina. Continuiamo a mescolare e nel frattempo aggiungiamo anche il lievito in polvere.

E adesso, il ripieno. Tagliamo a pezzetti salame e scamorza (o qualunque affettato abbiate scelto), e versiamo in uno stampo. Ovviamente consigliamo di usarne uno a forma di colomba. Se vogliamo, aggiungiamo i semi di sesamo in superficie, e mettiamo tutto in forno. Dopo circa tre quarti d’ora a 180 gradi il nostro piatto dovrebbe essere pronto. Assicuriamocene osservando la superficie: essa dev’essere ben dorata affinché la pietanza sia cotta.

Questa era la facile ricetta di un’originalissima colomba pasquale che sorprenderà tutti. Invece di preparare il “solito” dolce, metteremo in tavola una colomba reminescente di una torta salata. Consigliamo di sperimentare con i ripieni per capire quale fa al caso nostro.

A chi invece sta cercando come iniziare la giornata con colazioni più sane, consigliamo questo articolo su un cappuccino molto particolare.