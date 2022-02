La facile ricetta di un grande classico della colazione e gustose idee per guarnirlo

Oggi impariamo una ricetta semplice e che tutti gli amanti di una colazione golosa dovrebbero conoscere. Parleremo di grandi classici della colazione, ma che forse in Italia sono poco popolari ed è un peccato perchè sono deliziosi. Diamo un indizio: sono rotondi, zuccherosi e si possono guarnire in tanti modi diversi.

Andiamo dunque a scoprire la facile ricetta di un grande classico, che ci darà grandi soddisfazioni a tavola.

Il dolce che forse sottovalutiamo troppo

Oggi prepariamo dei semplici pancake e daremo anche qualche bella idea per guarnirli.

Per preparare 10 pancake avremo bisogno di questi ingredienti:

150 grammi di farina;

100 grammi di zucchero;

1 bustina di zucchero vanigliato;

20 centilitri di latte;

25 grammi di burro;

1 pizzico di sale;

un uovo (tuorlo ed albume) e due albumi;

La preparazione dei nostri pancake è velocissima.

Iniziamo mettendo lo zucchero, lo zucchero vanigliato e la farina in una grande ciotola. Iniziamo a mescolare un po’ e poi prendiamo il burro.

Ammorbidiamolo per pochi secondi in microonde e aggiungiamolo alla ciotola. Mettiamoci, poi, anche il latte e un uovo (sia tuorlo che albume). Mescoliamo bene, assicurandoci di ottenere una pasta omogenea.

Una volta che siamo soddisfatti del composto, prendiamo i due albumi e mettiamoli in una ciotola separata. Montiamoli a neve, e poi aggiungiamoli all’impasto.

A questo punto, possiamo mettere a cuocere i pancake.

Per avere una consistenza migliore, però, consigliamo di mettere il composto in frigo per un’oretta. Non è necessario, ma migliorerà il nostro prodotto.

Quando siamo pronti per cuocere, prendiamo poco burro e facciamolo sciogliere in una padella. Prendiamo poi un piccolo mestolo, raccogliamo parte della pasta per pancake e mettiamola in padella.

Cuociamo per uno o due minuti, fino a quando il pancake è dorato. Ripetiamo fino a quando avremo consumato tutto il composto nella ciotola.

Possiamo condire questi pancake in tanti modi diversi, vediamo qualche idea: se vogliamo optare per i grandi classici, utilizziamo lo sciroppo d’acero oppure una crema di nocciola o cacao. Si tratta di una scelta ottima per la colazione.

Se invece vogliamo servire i pancake come dolce in un pasto, possiamo optare per panna e fragole. In alternativa, per un gusto più intenso e alcolico, consigliamo gelato alla mela e calvados.

