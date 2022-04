Con più di 8.000 chilometri di meravigliose coste l’Italia ci offre davvero tanta scelta per le nostre vacanze. L’avevamo un po’ troppo snobbata prima degli ultimi anni, a discapito di mete più economiche come Grecia, Tunisia e Spagna. Tuttavia ora stiamo tornando a riscoprirla. Anche se ci sono troppe località economicamente inaccessibili per molte famiglie italiane. Per questo la nostra Redazione offre quotidianamente idee e suggerimenti per una vacanza bella ma non troppo cara, come questa. Oggi andremo alla scoperta di un’altra perla, che nelle ultime stagioni ha raccolto tantissimi giudizi positivi. Soprattutto da parte di turisti italiani, famiglie in testa, ma anche di moltissimi stranieri. Là dove il tramonto non delude mai e le onde si infrangono su queste coste, c’è posto anche per noi e per una vacanza assolutamente indimenticabile.

Quelle correnti marine che tengono il mare pulito

La splendida Ricadi, circa 5.000 abitanti in provincia di Vibo Valentia, Calabria, ha una caratteristica che piace tanto agli amanti del mare. Le correnti che lo mantengono pulito. Color turchese e affascinante, il suo mare che, grazie proprio alle correnti, si mantiene pulito e cristallino. Il fondale scende subito, diciamolo per chi ha bambini piccoli, ma se l’acqua è così pulita è anche per questo. Chi lo vede come il bicchiere mezzo pieno, altri come quello mezzo vuoto. Ma il mare di Ricadi è tra i più belli per chi lo vota, con una media che si avvicina davvero tanto al massimo, cioè a 5.

Là dove il tramonto non delude mai e le onde si infrangono sulla costa incontaminata si nasconde questa antica meraviglia ideale per una vacanza estiva low cost

Case vacanza, alloggi, hotel, bed and breakfast, resort per tutte le tasche e tutti i gusti. Non manca davvero nulla a Ricadi e alle sue vicinanze per trovare il plauso del turista. Aggiungiamoci la cordialità e l’ospitalità della gente e una cucina stellare e abbiamo praticamente tutto. Per chi cerca poi la vacanza senza il rischio pioggia, qui è quasi garantita. È vero che il tempo fa quello che vuole, ma a Ricadi d’estate la pioggia non è di casa. Come accade spesso in queste zone, ci sono anche delle interessanti aree archeologiche che mostrano come già dall’antichità questo Paradiso fosse abitato.

Lettura consigliata

Premiata per 8 anni consecutivi questa perla low cost dell’Adriatico che in una sola vacanza raccoglie 2 mete accoglienti adatte proprio a tutti