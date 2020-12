La Doria può salire ancora di un altro 40%. Comprare e mantenere!

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi mesi diverse volte abbiamo segnalato questo titolo, che da marzo in poi ha raddoppiato il suo valore ma potrebbe continuare ancora nella sua tendenza rialzista. Infatti, la Doria può salire ancora di un altro 40%. Cosa fare oggi per chi ha delle posizioni e per chi vorrebbe aprirle? Ora andremo a studiare la società dal punto di vista dei fondamentali e dei grafici per definire la migliore strategia di investimento da poter applicare al momento attuale.

La Doria (MIL:LD) che produce e commercializza prodotti alimentari, ha chiuso la giornata di contrattazione del 6 dicembre a 12,94 in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 6,10 ed il massimo a 14,32. Dal minimo segnato nell’anno 2013 a 1,339 ad oggi, la salita è stata dell’866%. Un risultato davvero straordinario.

Cosa attendere da ora in poi? Quale futuro di breve e di lungo termine? Quali potrebbero essere i punti a favore e quelli invece negativi?

La Doria può salire ancora di un altro 40%

Gli utili sono cresciuti del 52,7% nell’ultimo anno. Abbiamo studiato gli ultimi anni di bilancio e normalizzato gli stessi utilizzando il modello di valutazione del discounted cash flow. I nostri calcoli riportano ad un prezzo di fair value di 18.15 con una sottovalutazione attuale di circa il 40%. Il consenso medio degli analisti invece raccomanda un prezzo obiettivo di 15,40.

Cos attendere invece dal punto di vista grafico?

Nell’ultimo mese, dopo aver raggiunto il massimo annuale a 14,32 il titolo ha iniziato un ritracciamento fino ai livelli attuali. I nostri indicatori negli ultimi giorni si sono già posizionati per una imminente nuova fase rialzista.

Cosa fare quindi?

Il nostro consiglio è di comprare ai prezzi attuali e di mantenere di breve termine (1 mese) con obiettivo a 14,32 e stop loss a 12,40. Lo stop loss di lungo termine è posto a 11,79 con obiettivo a 12/18 mesi in area 18,15 e ben oltre.

Il nostro parere è che questo sia un titolo da comprare ora e mantenere di lungo termine.

Si procederà per step.