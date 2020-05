È sulla bocca di tutti la donazione di Leonardo DiCaprio per il Parco Nazionale di Virunga, in Congo. L’attore e ambientalista ha infatti contribuito alla salvaguardia del Parco con due milioni di dollari. L’intento è di proteggere la riserva in Congo dalle minacce del coronavirus, ma anche di terroristi e bracconieri.

È lo stesso attore a comunicarlo sul suo profilo Instagram. Annunciando la creazione di un fondo di due milioni di dollari, invita chi può a contribuire con una donazione. La raccolta è stata lanciata dalla sua organizzazione ambientalista, la Earth Alliance, con l’Emerson Collettive, la Global Wildlife Conservation e l’Unione Europea.

Il Parco nazionale di Virunga

La donazione di Leonardo DiCaprio al Parco nazionale di Virunga ha fatto interessare molti alla vicenda. Il Parco è una delle aree più ricche di biodiversità al mondo. Non solo è il più antico di tutta l’Africa (link interno: https://www.proiezionidiborsa.it/la-cina-in-africa-sviluppo-economico-o-neocolonialismo/), ma è anche patrimonio dell’Unesco. Ospita infatti i gorilla di montagna, una specie da anni a rischio di estinzione.

Il Parco di Virunga sta vivendo un momento particolare della propria storia. A causa dell’interesse dell’industria petrolifera, è a grave rischio. Le Istituzioni locali hanno infatti dato l’85% del territorio del parco proprio a queste aziende. E gli animali non sono minacciati solo dal petrolio, ma anche dalla deforestazione, che ha lo scopo di trasformare illegalmente la legna in carbone.

Intanto sui social

Le luci sono puntate su Leonardo DiCaprio però anche per un altro motivo. Sui social infatti, stanno circolando le foto del suo provino fallito per Hook-Capitan Uncino. Si tratta di uno degli attori più amati della storia del cinema. Eppure, a sedici anni, anche lui ha dovuto affrontare la prima delusione. L’incontro con Steven Spielberg nel 1991, infatti, non gli aveva fruttato un ruolo nel film. E ora, sul web, stanno impazzando le immagini di quel provino.

Non si sa per quale ruolo si fosse presentato, ma i fan sembrano, visti i commenti e la diffusione delle foto, più che felici di aver potuto vedere i primi passi di un DiCaprio adolescente nel mondo del cinema!