Stare bene e sentirsi in forma è fondamentale per garantirsi una vita lunga e serena al riparo da valori sballati e patologie anche preoccupanti. In Italia secondo i dati riportati dalla Fondazione Veronesi l’ipercolesterolemia è una condizione particolarmente in crescita nell’ultimo decennio. Interesserebbe, infatti, un’ampia fetta della popolazione, circa il 38%.

L’ipercolesterolemia è una condizione che se non controllata potrebbe comportare problemi piuttosto seri. Per questo, dieta mediterranea e attività fisica sono le alleate migliori per tenere a bada valori come quelli del colesterolo e della glicemia. Pertanto, la scelta degli alimenti da portare in tavola sarà fondamentale, in quanto sono tantissimi i prodotti che potrebbero favorire l’eliminazione del colesterolo LDL. A tal proposito per un cuore forte e contro il colesterolo cattivo potrebbe aiutare questo goloso frutto autunnale, ovvero le nocciole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Tra questi rientrano i cereali, i legumi e i vegetali ricchi di fibre che potrebbero contribuire a ridurre l’assorbimento del colesterolo alimentare a livello intestinale.

Nonché il consumo di pesce almeno 2 o 3 volte alla settimana grazi ai cosiddetti grassi buoni in essi contenuti. Mangiare bene non vuol dire però rinunciare ai piaceri della tavola, anzi tutt’altro.

Potremmo infatti divertirci a preparare piatti gustosi ma nutrienti in grado di aiutarci a contrastare notevoli disturbi. Ad esempio la domenica facciamo il pieno di omega 3 con questo insolito spiedino per dare una spallata al colesterolo. In particolare, un delizioso spiedino di pesce, con tonno, salmone e verdure.

Spiedino al sapore di mare che farà bene al cuore e al palato

Mangiare sano non vuol dire rinunciare ai sapori, al gusto e alle cose buone. Anzi vuol dire conoscere le proprietà degli alimenti che portiamo in tavola e assaporarli nella loro essenza. Ad esempio, in un unico piatto potremmo assumere tanta vitamina D contro debolezza e dolori.

Ciò vale anche per i nostri spiedini a base di salmone e tonno. Due pesci alleati della salute cardiovascolare. Il tonno, infatti, è ricco di acidi grassi omega 3 che aiutano a tenere sotto controllo i trigliceridi e la pressione sanguigna. Inoltre è ricco di fosforo un grande alleato per lo sviluppo delle ossa e denti. Anche il salmone è un pesce ricco vitamine, omega 3 e sali minerali.

La domenica facciamo il pieno di omega 3 con questo insolito spiedino per dare una spallata al colesterolo

Per la loro preparazione, per 4 persone, avremo bisogno di:

250 gr di filetto di tonno;

250 gr di filetto salmone;

1 zucchina;

1 peperone;

sale e pepe;

olio evo q.b.

Per prima cosa laviamo e tagliamo la zucchina e il peperone, poi tagliamo la zucchina a rondelle e il peperone in piccole strisce. Tagliamo i filetti ricavando dei quadrati di 3/4 cm e prepariamo gli spiedini alternando gli ingredienti. In una ciotola versiamo olio, sale e pepe con cui spennelleremo i nostri spiedini. A questo punto riscaldiamo bene una piastra, vi adagiamo gli spiedini e facciamo cuocere per 8/10 minuti. Una volta pronti, potremmo accompagnarli con una fresca insalata condita con chicchi di melagrana, noci, olio evo e succo di limone.

Approfondimento

Ecco il pesce quasi senza spine che potrebbe ringiovanire la pelle e rinforzare i capelli