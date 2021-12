Openjobmetis è un titolo azionario che negli ultimi cinque anni ha avuto un ottimo rendimento guadagnando il 101,3%. Ha, quindi, anche battuto la media del settore di riferimento. In tempi più recenti, però, la forza relativa del titolo è andata via via scemando con una performance che negli ultimi tre anni è sempre stata inferiore a quella del settore di riferimento.

Attualmente la tendenza in corso sul titolo è ribassista. Tuttavia, la discesa delle azioni Openjobmetis prosegue con bassi volumi per cui la ripartenza potrebbe essere dietro l’angolo. Il ribasso, infatti, non sta avendo una partecipazione corale da parte degli operatori di mercato.

Questo aspetto potrebbe dare qualche chance in più ai rialzisti che potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 11,57 euro.

Al ribasso il prossimo obiettivo si trova in area 10,29 euro (II obiettivo di prezzo), mentre la massima estensione ribassista si trova in area 9 euro (III obiettivo di prezzo).

Da notare che il nostro Swing Indicator è saldamente ribassista.

Dal punto di vista della valutazione il titolo Openjobmetis risulta essere sottovalutato. La società, infatti, gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 12.54 per 2021 e di 9.72 per 2022, Openjobmetis è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, il titolo è valutato a 0.29 volte il suo fatturato del 2021. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 40% ai livelli attuali.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20%.

La discesa delle azioni Openjobmetis prosegue con bassi volumi per cui la ripartenza potrebbe essere dietro l’angolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Openjobmetis (MIL:OJM) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a quota 11,25 euro in rialzo del 2,27% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

4 titoli a Piazza Affari che possono continuare a scendere nonostante una forte sottovalutazione