La discesa delle azioni Gas Plus non convince e presto i rialzisti potrebbero riprendere il controllo

Nel precedente report di fine settembre scrivevamo La folle corsa al rialzo di Gas Plus iniziata a settembre potrebbe concludersi con la chiusura mensile. Dopo un massimo in area 4,10 euro segnato il 4 ottobre (la massima estensione che avevamo calcolato era in area 4,12 euro) le quotazioni hanno intrapreso la strade del declino come da aspettative. Tuttavia, a discesa delle azioni Gas Plus non convince e presto i rialzisti potrebbero riprendere il controllo. I volumi, infatti, si sono ridotti di almeno un fattore 10. Inoltre, il ribasso ha visto il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 3,16 euro prima di lasciare spazio a un rimbalzo tutto in corso. Anche in questo caso, però, i rialzisti non hanno mostrato molta convinzione con i volumi che si sono mantenuti su livelli molto bassi.

A questo punto, quindi, due sono i livelli da monitorare con molta attenzione: 3,52 euro e 3,74 euro.

Una chiusura settimanale superiroe a 3,74 euro permetterebbe alle quotazioni di invertire al rialzoe lanciarsi in una progressione rialzista che ha come I obiettivo di prezzo area 4,15 euro. La massima estensione, invece, si trova in area 6,2 euro per un potenziale di oltre il 70%.

Qualora, invece, il titolo dovesse continuare al ribasso (rottura in chiusura settimanale di area 3,16 euro) gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

La valutazione del titolo Gas Plus

Dal punto di vista della valutazioneGas Plus risulta essere fortemente sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Inoltre la società ha una situazione finanziaria delicata con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Riguardo l’indebitamento basti pensare che l’indice di liquidità, sia immediata che di lungo, è inferiore a uno denotando una situazione finanziaria delicata. D’altra parte, però, il rapporto tra debito totale e capitalizzazione è inferiore al 60%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso è comprare con il prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione pari al 60%.

La discesa delle azioni Gas Plus non convince e presto i rialzisti potrebbero riprendere il controllo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Gas Plus (MIL:GSP) ha chiuso la seduta del 6 dicembre a quota 3,50 euro in ribasso dell’1,13% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale