La discesa delle azioni Expert.ai è stata da manuale e adesso il titolo potrebbe ripartire al rialzo

In un precedente articolo facevamo notare come per completare la figura ribassista le azioni Expert.ai avrebbero dovuto perdere almeno il 20%. Le settimane successive alla pubblicazione hanno seguito le indicazioni del report con le quotazioni che hanno reagito al raggiungimento dei livelli chiave.

Reagire vuol dire o stentare a rompere il supporto indicato oppure accelerare al ribasso dopo la sua immediata rottura.

Il ribasso, quindi, c’è stato e la discesa delle azioni Expert.ai è stata da manuale. Poiché il titolo ha raggiunto la massima estensione ribassista in area 1,90 euro, quindi, ci aspettiamo che a breve si possa assistere a un’immediata ripresa del rialzo. In questo caso il titolo potrebbe rapidamente ripartire verso i seguenti obiettivi: 2,32 euro (I obiettivo di prezzo), 2,75 euro (II obiettivo di prezzo) e 3,18 euro (III obiettivo di prezzo). Al raggiungimento di ciascun obiettivo bisognerà essere molto prudenti in quanto potrebbe essere occasione di inversione ribassista.

Come nota a margine riportiamo che il 10 dicembre, Marco Varone ha venduto circa 140.000 azioni sul mercato a circa 2,28 euro per azione. Questa è stata la più grande vendita da parte di un insider negli ultimi 3 mesi.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista della valutazione il titolo non è messo molto bene. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Expert.ai sono sopravvalutate. Inoltre la redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili e costituisce uno dei suoi punti deboli.

Indicazioni diverse, invece, arrivano dalle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 154% circa.

Da notare che sebbene molto diverse tra loro, le raccomandazioni sono tutte positive. Quella più ottimistica esprime una sottovalutazione del 155%, quella più conservativa, invece, una sottovalutazione del circa 90%.

Tra i punti forti del titolo ricordiamo la sua situazione finanziaria. Allo stato attuale, infatti, l’indice di liquidità sia di lungo che di breve periodo è superiore a 3 esprimendo una forte solidità finanziaria.

La discesa delle azioni Expert.ai è stata da manuale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Expert.ai (ex Expert System) (MIL:EXAI) ha chiuso la seduta del 1 febbraio a quota 1,97 euro in ribasso dell’1,01% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale