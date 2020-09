Dopo il report di JP Morgan che ha rivisto al rialzo la view della moneta verde, la discesa dell’ euro contro il dollaro potrebbe essere solo all’inizio.

Se settimana scorsa, infatti, scrivevamo che “la chiave di volta per capire cosa succederà al cambio euro dollaro passa per il time giornaliero”, la prima seduta della settimana ha dato un responso molto chiaro. L’euro si sta indebolendo e tutta la settimana si è sviluppata in tal senso.

Se discesa dell’ euro contro il dollaro potrebbe essere solo all’inizio, quali sono gli obiettivi secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il 25 settembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1632 in ribasso dello 0,35% rispetto alla seduta precedente e in ribasso dell’1,76% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come dicevamo in precedenza, la seduta di lunedì 21 settembre ha dettato la linea per tutta la settimana con un ribasso dello 0,65%. La chiusura dell’ultima seduta della settimana ha dato il colpo finale ai rialzisti con una chiusura inferiore all’importantissimo supporto in area 1,16603 (I obiettivo di prezzo). A questo punto, a meno di veloci recuperi, le quotazioni sono destinate a dirigersi verso area 1,14, prima, e area 1,1144 poi.

Scenario di medio lungo periodo

Al momento la tendenza in corso sia sul settimanale che sul mensile è rialzista. Solo chiusure settimanali o mensili inferiori a 1,13505 e 1,14866, rispettivamente, metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Al solito, un’anticipazione di quanto potrebbe accadere si avrà dal giornaliero dove il livello in area 1,14 ha un’importanza fondamentale.