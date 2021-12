La discesa del titolo Labomar ha ancora molto spazio davanti. I livelli da monitorare con attenzione

Dopo aver fallito il tentativo di ripresa al rialzo, la discesa del titolo Labomar ha ancora molto spazio davanti.

A inizio ottobre, infatti, il nostro Ufficio Studi notava come Labomar, nonostante, fosse stato il peggior titolo della settimana, avrebbe da subito potuto riprendere la strada del rialzo. Le quotazioni, infatti, si erano appoggiate sull’importantissimo supporto in area 11,15 euro.

Effettivamente la ripresa c’era stata, ma aveva avuto vita breve in quanto fermatasi sulla resistenza più vicina in area 12,58 euro. Da quel punto in poi è iniziata una nuova gamba ribassista che ha portato alla rottura dello storico supporto in area 11,15 euro.

Si sono, quindi, create le condizioni per una continuazione del ribasso almeno fino al II obiettivo di prezzo in area 7,40 euro. A seguire, poi, la massima estensione ribassista si trova in area 3,65 euro (III obiettivo di prezzo).

La ripresa del rialzo, invece, passa per il pronto recupero di area 11,15 euro in chiusura di settimana.

Ricordiamo che il nostro Ufficio Studi ha consigliato l’acquisto del titolo a novembre 2020 (Potrebbe essere il momento opportuno per entrare in acquisto su Labomar sottovalutato dell’84,2%) quando quotava in area 6,6 euro. Chi a suo tempo ha seguito l’indicazione, quindi, ha guadagnato oltre il 100% rispetto al livello d’ingresso.

La valutazione di Labomar

Con i numeri attuali il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. In particolare i multipli degli utili sono molto superiori alla media del settore di riferimento.

Tra gli aspetti positivi notiamo come le previsioni di fatturato della società siano state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo. Anche l’utile è atteso crescere nei prossimi anni a un ritmo superiore sia a quello del settore di riferimento che del mercato italiano.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione dell’11% circa.

La discesa del titolo Labomar ha ancora molto spazio davanti. I livelli da monitorare con attenzione secondo l’analisi grafica

Il titolo Labomar (MIL:LBM) ha chiuso la seduta del 13 dicembre in ribasso dell’1,90% rispetto alla seduta precedente a quota 10,30 euro.

Time frame settimanale