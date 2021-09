Non facciamoci trovare impreparati per la stagione in arrivo e sorprendiamo i nostri ospiti, offrendo loro un tocco della nostra creatività. Sempre più persone si sono attrezzate negli ultimi giorni per decorare la casa in tema autunno.

Manca poco e c’è ancora chi non ha le idee ben chiare su cosa farà o come posizionerà i vari oggetti. Tuttavia, la dimora autunnale per eccellenza non può mancare di questa decorazione fai da te completamente gratuita. Vediamo qual è.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando il fai da te incontra il riciclo creativo

3 idee originali per trasformare la casa nel luogo dei sogni, accogliente e personale. C’è da dire che non tutti sono amanti del fai da te e che esistono migliaia di decorazioni già pronte da poter comprare al volo.

Le soluzioni che proporremo in questo articolo non sono di questo tipo. Tuttavia, sono proposte a sostegno dell’ambiente, dato che nascono dal riciclaggio di oggetti o dal riutilizzo di fiori probabilmente già in casa. Inoltre, sono riutilizzabili negli anni, se mantenute con la giusta cura.

La dimora autunnale per eccellenza non può mancare di questa decorazione fai da te completamente gratuita

Una prima decorazione a costo 0, o quasi, l’abbiamo già descritta approfonditamente in un articolo recente. Dal riutilizzo delle bottiglie di birra e delle lucine di Natale, infatti, può venir fuori un lavoro sorprendentemente piacevole.

Richiede pochissimo tempo realizzarla ed è in grado di donare con la sua semplicità un’atmosfera rilassante all’ambiente di casa. Quindi, trasformiamo la nostra casa in un luogo confortevole ed accogliente utilizzando delle semplicissime bottiglie di birra.

Tra gli elementi per cui l’autunno si differenzia dalle altre stagioni, non possono di certo mancare le foglie secche. Per quanto creare delle decorazioni con queste sia effettivamente semplice, possiamo distinguerci dalla massa, raggiungendo un risultato ancor più elegante. Se per puro caso avessimo delle rose a portata di mano, prossime alla seccatura, possiamo sfruttare questo evento del tutto naturale a nostro favore.

Essiccare le rose è incredibilmente semplice e il processo richiede pochissime attenzioni. Una volta ridotto il gambo a 5cm e appese le rose a testa in giù, ci basterà aspettare fino a quando l’essiccatura non sarà completata. Per mantenere i petali rigidamente uniti, potrebbe tornare utile un tubo di lacca per capelli da spruzzare alla giusta distanza.

Approfondimento

Tre modi nuovi e originali per decorare intere pareti con meno di 10 euro o persino gratis.