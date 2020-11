Quando le stagioni cambiano repentinamente come sta avvenendo in questi anni, ci ritroviamo di colpo dal caldo al freddo. Queste settimane non sono assolutamente da meno, con delle pazzesche escursioni termiche tra mattina e sera, con sbalzi di temperatura che arrivano addirittura a 20/25 gradi. E, la prima a fare le spese di questi attacchi è la nostra gola.

Il consiglio che ci permettiamo di dare è quello di assumere un bicchiere di acqua e limone tutte le mattine appena alzati. A patto però, di non soffrire di problemi gastrici. La concentrazione di vitamina C del limone, infatti aumenta il livello delle nostre difese immunitarie. Ma la difesa della nostra gola passa da questo metodo naturale e super economico senza utilizzare medicine: salvia e basilico.

L’acquisto di due piantine

Acquistare due piantine di salvia e basilico, anche da tenere semplicemente sul balcone o in terrazza, è uno degli investimenti più economici, ma salutari che possiamo fare. D’estate, infatti, salvia e basilico ci permettono di arricchire il gusto delle nostre portate. D’inverno, invece andranno a contrastare gli attacchi degli agenti esterni alla nostra gola. Non dimentichiamo infatti che la febbre scaturisce spesso dall’infiammazione dovuta al mal di gola. E, prevenire febbre e mal di gola in questo periodo infelice è come vincere l’Oscar.

Un semplice gargarismo

La difesa della nostra gola passa da questo metodo naturale e super economico senza utilizzare medicine, ma facendo un semplicissimo gargarismo. Prendiamo qualche fogliolina delle nostre due piantine, facciamo bollire mezzo litro d’acqua, nella quale le lasceremo in infusione per un quarto d’ora. Una volta raffreddata l’acqua, filtreremo il contenuto e faremo una salutare e naturale gargarismo.

Anche la liquirizia

Se siamo appassionati di liquirizia, forse sapremo anche che la radice di questa pianta è un formidabile antinfiammatorio, perfetto per fare da scudo all’arrivo del mal di gola. Andiamo in erboristeria, acquistiamo dei bastoncini di liquirizia fresca e utilizziamoli per un decotto eccezionale. Allo stesso modo di salvia e basilico, facciamo bollire mezzo litro d’acqua e inseriamo un bastoncino di liquirizia. Lasciamo raffreddare e assumiamo, anche più volte al giorno. La liquirizia, oltre a prevenire, lenirà un eventuale mal di gola allo stato iniziale, disinfettando tutto il cavo orale.

Approfondimento

