L’estate sta arrivando e la parola d’ordine dei mesi che la precedono è tutti gli anni “dieta”. La voglia di sfoggiare un fisico da urlo e di rimettere finalmente quel tanto amato vestito che non ci entra più impazzano ogni anno. E così tra una dieta e l’altra, ecco che le proviamo tutte. La dieta delle star, quella del finocchio, quella del riso e così via fino allo sfinimento. Letteralmente sfiniti dopo mesi di tentativi quasi vani, ci guardiamo allo specchio e ci domandiamo: e quindi? Bé, inutile ribadire le classiche cose che si sanno e si dicono sempre. Mangiare bene, ridurre le porzioni (come precisato in questo articolo), fare attività fisica sono i mantra da seguire per perdere peso. In tanti diranno di aver seguito queste regole alla lettera, ma forse non è proprio così.

Salvo problemi di natura patologica, probabilmente c’è qualcosa che non va. Vediamo cosa.

Un piccolo sgarro

Quando si segue un regime alimentare ipocalorico, potrebbe capitare che alcuni piccoli sgarri vengano ignorati. Ciò significa tendere a sottovalutare il biscottino dopo pranzo o il cucchiaio di Nutella una tantum. Gli sgarri, seppur considerati irrilevanti, sono fondamentali per una dieta che sia efficace e soprattutto duratura.

Scoperto finalmente il motivo del mancato dimagrimento, cerchiamo di capire come evitare di cadere in tentazione. Il primo suggerimento è di non acquistare ciò che ci fa gola, ma spesso è difficile farlo perché si abita in casa con altre persone. Ed ecco allora un’alternativa degna dei trucchetti usati dai supermercati.

La dieta sarà finalmente efficace se copiamo il segreto dei supermercati

I supermercati attuano delle vere e proprie strategie di marketing. La disposizione dei prodotti alimentari segue un preciso schema che ci mette davanti agli occhi i prodotti normalmente considerati più golosi. L’obiettivo di ogni commerciante è quello di vendere ed è più facile cadere in tentazione con una barretta di cioccolato che con una mela.

In tanti si staranno chiedendo cosa c’entri con la dieta e lo spieghiamo subito: dobbiamo fare l’esatto opposto dei supermercati. La disposizione degli alimenti nella credenza o nel frigorifero è fondamentale per non lasciarsi tentare dagli alimenti più calorici.

Nascondere i biscotti nel ripiano più alto può essere un buon modo per non cedere. Allo stesso modo, mettere frutta e verdura in frigo in bella vista e più in fondo possibile la busta dei salumi può essere d’aiuto. La dieta sarà finalmente efficace se copiamo il segreto dei supermercati sfruttandolo a nostro vantaggio.