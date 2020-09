La dieta della persona più anziana al mondo ti sorprenderà. La giapponese Kane Tanaka, infatti, non disdegna alcuni snack non proprio salutari. Ecco i suoi segreti per una vita lunga e in salute.

Mens sana…

A marzo 2019, Kane Tanaka, allora di 116 anni, era stata premiata dal Guinness World Record: è infatti la persona più anziana al mondo attualmente in vita. Ma, non contenta, qualche giorno fa la signora Tanaka ha raggiunto un altro importante traguardo. Arrivata all’età di 117 anni e 261 giorni, ha battuto il precedente record diventando la donna giapponese più longeva di sempre.

Qual è il suo segreto per una salute tanto invidiabile? Il trucco non sta solo nell’alimentazione, ma anche nel tenere allenato il cervello. Kane Tanaka, infatti, che vive in una casa di riposo a Fukuoka, si sveglia tutte le mattine alle 6.00 per dedicarsi allo studio della matematica. È anche appassionata del gioco da tavola Othello.

… in corpore sano

Per quanto riguarda la salute del cervello la routine della signora Tanaka è invidiabile. Ma la dieta della persona più anziana del mondo ti sorprenderà. Infatti, la centenaria ha dichiarato in passato che la sua longevità è dovuta ad un appetito robusto e al suo amore per il caffè, i dolci e le bevande gassate. In occasione del suo ultimo compleanno, la signora Tanaka ha in effetti festeggiato con cioccolatini, fragole e panna montata.

Insomma, qualche sgarro è concesso anche si vogliono superare i cento anni. Ma è importante ricordare che, se in Giappone le persone sono così longeve, è perché la loro tradizione culinaria prevede piatti molto salutari. Quella giapponese è infatti una cucina povera di grassi, basata su pesce, riso e verdure.

Nel Paese del Sol Levante, inoltre, gli anziani sono tradizionalmente molto rispettati. Ciò significa che ricevono le migliori cure e viene data loro la possibilità di condurre una vita attiva ben oltre gli 80 anni.

Vuoi vivere anche tu più di 100 anni? Non esiste una ricetta unica per la longevità, ma sicuramente seguire una dieta sana, concedendosi qualche leccornia ogni tanto come Kane Tanaka, non è una cattiva idea.

