Sei sempre alla ricerca di un modo per mangiare sano, ma al tempo stesso non vuoi importi digiuni o spendere soldi in bibitoni costosi? Ecco la dieta dei quattro giorni che ti cambierà la vita.

Cosa devi fare per ottenere il corpo dei tuoi sogni?

Le risposte sono varie, partiamo dal presupposto che il corpo perfetto non esiste, consideriamo anche che una dieta senza allenamento serve a poco. Ribadiamo, infine, che una vita sedentaria non aiuta a sentirsi felici o in forma.

Analizziamo questo nuovo tipo di alimentazione e vediamo la dieta dei quattro giorni che ti cambierà la vita.

I dietologi suggeriscono di dividere in due la settimana, i primi quattro giorni e gli ultimi tre.

Partite dalla colazione e ad ogni giorno abbinatene una diversa.

Il lunedì fette biscottate e marmellata, il martedì biscotti integrali, il mercoledì pane ai cereali con miele e il giovedì yogurt greco e cereali.

Poi iniziate con i pranzi, le cene e gli spuntini, fino ad un totale di cinque pasti giornalieri.

Un modo per aiutarvi nell’impresa? Create un grafico da attaccare sul frigo e seguitelo. Giunti a venerdì potrete iniziare nuovamente la settimana.

Se volete essere ancora più creativi, alternate due settimane con cibi diversi in modo tale da non annoiarvi mai.

Quali cibi dovete prediligere nel seguire la dieta dei quattro giorni?

Scegliere cosa mettere nel piatto non è cosa facile. Nei primi quattro giorni della vostra settimana potrete gustare pasta, riso couscous, ma ciò che suggeriscono i dietologi è alternare i cibi. E anche le farine.

Non mangiate solo pasta o pane di grano, ma variate sempre, provate la pasta di Khorasan, di farro, integrale. Insomma, giocate col cibo e divertitevi.

Cosa da non dimenticare mai sono, poi, le quantità. Cambiare spesso sì, ma bisogna anche mangiare sempre il necessario per il nostro corpo. Quindi, non condimenti pesanti o dolci troppo carichi, qualche sfizio, certo.

