Questo dolce presenta tre caratteristiche principali.

È farcito con del buonissimo formaggio fresco come la ricotta, ha un irresistibile profumo intenso di caffè ed è molto friabile perché composto di buonissima pasta frolla.

Vedremo quindi la ricetta della deliziosa sbriciolata con crema di ricotta al caffè a cui è impossibile resistere. La ricotta si abbina benissimo con il caffè creando una farcitura sublime e gustosa.

Esternamente il dessert si presenta come una crostata croccante e con l’interno morbido, creato da tanti pezzettini di pasta frolla sbriciolata.

Il dolce è ottimo per qualsiasi occasione, può essere gustato per un dopo cena con amici e parenti oppure per merenda o colazione.

La deliziosa sbriciolata con crema di ricotta al caffè a cui è impossibile resistere

Ingredienti per la frolla

a) 300 grammi di farina tipo 00;

b) 4 grammi di lievito per dolci;

c) 100 grammi di burro;

d) 1 uovo;

e) 120 grammi di zucchero semolato;

f) 1 pizzico di sale.

Ingredienti per la crema

a) 100 grammi di mascarpone;

b) 400 grammi di ricotta vaccina;

c) 100 grammi di zucchero a velo;

d) 25 grammi di cacao amaro;

e) 1 tazzina di caffè;

f) 1 tuorlo d’uovo.

Procedimento

In una terrina versare la farina con il burro a temperatura ambiente e mescolare con l’aiuto di un cucchiaio di legno.

Aggiungere il lievito e, continuando a mescolare, uno ad uno tutti, gli altri ingredienti. Quando il composto si sarà amalgamato coprire la terrina con una pellicola da cucina e mettere in frigorifero.

In una ciotola mettere i 400 grammi di ricotta vaccina e lo zucchero a velo. Girare i due ingredienti, fino a quando la ricotta avrà assorbito tutto lo zucchero e il composto risulterà cremoso. Aggiungere l’uovo, e continuando a girare versare uno per volta il resto degli ingredienti.

Togliere la pasta frolla dal frigo e con le dita sbriciolarla in modo da creare tanti piccoli pezzettini.

Prendere uno stampo per crostata, ungerlo con del burro e cospargerlo con una parte della pasta frolla sbriciolata compattandola con le mani. Farcirla con la crema di ricotta al caffè e ricoprirla con il resto della frolla.

Infornare a 175 gradi per 35 minuti. Quando si è raffreddato, trasferirlo in un piatto da portata per dolci e cospargerlo con dello zucchero a velo.