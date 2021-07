In cucina non è mai semplice essere originali quando si hanno poco tempo e pochi ingredienti a disposizione. In genere, si ripiega sempre sulle solite 3 o 4 ricette che si conoscono a memoria, eppure a volte può far piacere variare un po’.

Per cui, per tutti gli amanti dei sapori forti e piccantini, questa ricetta è l’ideale per un antipasto o per un secondo leggero e sfizioso.

La deliziosa ricetta per delle uova piccanti e squisite da leccarsi i baffi

Questa ricetta gustosissima e semplice da preparare è un ottimo contorno per ogni occasione. Inoltre, queste uova sono perfette per i pic-nic o i pranzi al sacco. Vediamo quindi come prepararle.

Ingredienti

6 uova;

90 gr tonno;

25 gr acciughe;

30 gr olive denocciolate (meglio se nere);

2 gr capperi sottaceto;

3 gr prezzemolo;

0,5 gr peperoncino;

paprika q. b.

Procedimento

Per prima cosa, far bollire le uova per circa 8 minuti aggiungendole solo quando l’acqua sarà già in ebollizione.

Poi, mettere le uova in disparte a raffreddare e nel mentre preparare il ripieno. Per il ripieno, versare nel mixer tutti gli ingredienti (tranne le uova ovviamente) e frullare fino ad ottenere un composto cremoso ed omogeneo. Aggiungere un filo d’olio al ripieno e mescolare.

Ora, sgusciare e tagliare a metà le uova e rimuovere delicatamente i tuorli, che andranno aggiunti al ripieno. A questo punto, frullare nuovamente il ripieno per integrare i tuorli.

Infine, riempire gli albumi con il ripieno utilizzando una sac a poche o a mano e decorare con della paprika.

La deliziosa ricetta delle uova alla diavola piccanti e squisite da leccarsi i baffi, è pronta per essere gustata.

Consigli e conservazione

Questa è la deliziosa ricetta per delle uova alla diavola piccanti e squisite ed è perfetta come antipasto o per un aperitivo sfizioso ed originale. Le uova alla diavola sono buonissime da gustare appena pronte, ma si possono conservare in frigorifero per 1-2 giorni, in un contenitore a chiusura ermetica.

Infine, se è vero che questo piatto è perfetto per gli amanti del piccante, si adatta anche a chi il piccante non lo regge molto. Basterà ridurre le dosi di peperoncino a piacimento.

