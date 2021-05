Sta per cominciare la stagione estiva e con essa arriva anche il periodo dei picnic al mare o in montagna e delle gite fuori porta. Una prerogativa di questi bei pranzi all’aperto è indubbiamente quella di riuscire a conciliare dei pasti appetitosi, che siano anche pratici per il trasporto e che si mantengano bene finché non verranno consumati. Per questa ragione, oggi proporremo la deliziosa ricetta dell’insalata di cous cous, perfetta per una gita fuori porta o una giornata al mare. È fresca, leggera e si conserva perfettamente.

Ingredienti per 4 persone

a) 500 gr di cous cous precotto;

b) brodo vegetale, quanto basta;

c) olio di oliva, quanto basta;

d) 380 gr di tonno sott’olio;

e) 1 peperone rosso;

f) ½ peperone giallo;

g) 300 gr di pomodorini;

h) 1 ciuffo di menta + 1 ciuffo di prezzemolo;

i) 1 limone non trattato;

l) 1 spicchio di aglio;

m) sale e pepe, quanto basta.

Procedimento per l’insalata di cous cous

Per preparare questa deliziosa ricetta dell’insalata di cous cous, perfetta per una gita fuori porta, bisogna seguire dei passaggi semplicissimi. Alcuni elementi di questa insalata sono cotti, mentre altri sono crudi. Queste consistenze differenti tra elementi cotti e crudi la rendono molto interessante. Per prima cosa va reidratato il cous cous secondo le indicazioni della confezione. Per questo procedimento occorre il cous cous precotto e il brodo vegetale caldo. Di solito si uniscono questi due elementi e si aspetta qualche minuto e poi si può sgranare il cous cous con una forchetta.

Gli ingredienti cotti di questa inalata, oltre al cous cous, sono i peperoni che vanno lavati, privati del picciolo e tagliati a striscioline sottili. Disporre i peperoni a striscioline in una teglia antiaderente, salare, pepare e irrorare con un filo di olio di oliva. Infornare i peperoni per 25/30 minuti a 200 gradi.

Mentre i peperoni cuociono, in una grande ciotola, versare il tonno sgocciolato. Lavare e tagliare a metà i pomodorini e aggiungere al tonno. Grattugiare la scorza del limone e aggiungerla alla ciotola. Ricavare il succo del limone non trattato e inserire nel bicchiere alto del mixer ad immersione. Aggiungere anche l’aglio, il prezzemolo, la menta, una grattugiata di pepe e un pizzico di sale e irrorare con abbondante olio di oliva. Passare tutto al mixer ad immersione.

Questa emulsione sarà il condimento per l’insalata di cous cous. Non appena i peperoni avranno raggiunto la loro cottura, versare nel contenitore insieme ai pomodorini e al tonno. Aggiungere anche il cous cous precedentemente reidratato e sgranato e versare sopra l’emulsione di limone e menta. Mescolare molto bene ed eventualmente correggere di sale. Ed ecco realizzata la deliziosa ricetta dell’insalata di cous cous, perfetta per una gita fuori porta o una giornata al mare.