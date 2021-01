La ricetta del gattò di cavolfiore è una variante della ricetta tradizionale del gattò di patate. A volte, questa variante richiede anche la presenza delle patate. Tuttavia, la Redazione di ProiezionidiBorsa propone ai lettori una ricetta che ne è priva. Oltre al cavolfiore, serviranno invece il prosciutto cotto e la scamorza. Questa ricetta è molto semplice da seguire. Infatti, è adatta anche a chi vuole preparare un piatto diverso pur non avendo particolare esperienza in cucina.

La deliziosa ricetta del gattò di cavolfiore senza patate

Ingredienti per 4 persone

1 cavolfiore di 1 kg;

200 g di scamorza;

200 g di prosciutto cotto;

50 g di pangrattato;

q.b. pangrattato per spolverizzare;

sale, pepe nero, noce moscata e burro q.b.;

1 uovo;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato;

2 cucchiai di parmigiano reggiano.

Procedimento

Prendere il cavolfiore e pulirlo con cura. Tagliarne le cime e lavarle. Bollire il cavolfiore in abbondante acqua salata. Prelevarlo dalla pentola con l’aiuto di una schiumarola. Metterlo in una ciotola e schiacciarlo con i rebbi di una forchetta fino a ridurlo in purea. Aggiungere l’uovo, il parmigiano, il sale, il pangrattato, il pepe e un pizzico di noce moscata. Trasferire il composto in una pentola e cuocerlo per cinque minuti di tempo per farlo addensare. Prendere una teglia antiaderente. Oliarla e spolverarci del pangrattato. Aggiungere uno strato di prosciutto e di scamorza. Versare metà della purea addensata all’interno della teglia. Livellare usando una spatola. Poi, mettere un secondo strato di prosciutto e scamorza e versare ciò che resta della purea all’interno della pirofila. Aggiungere qualche tocchetto di burro. Infornare a 200 °C per venti minuti o comunque fino a doratura. Prestare molta attenzione alla cottura. Il tempo impiegato dipende anche dal modello del forno di cui si dispone. Dopo la doratura, decorare con un ciuffo di prezzemolo e servire ancora caldo o tiepido. Buon appetito!

