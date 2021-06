La merenda è un momento di pausa e piacere, ma è anche un momento estremamente importante a livello nutrizionale. Essa infatti permette di farci arrivare meno affamati ai pasti principali ed evita così di farci avere quell’eccessivo languorino che ci fa sempre mangiare troppo e troppo in fretta.

L’importanza di questo piccolo pasto

La merenda è un pasto che non dovrebbe superare il 10% del fabbisogno giornaliero e rappresenta un vero e proprio spezza fame. Inoltre, permette di bilanciare meglio le calorie e i livelli di glucosio nel sangue.

Essa può essere uno snack sia dolce che salato. Per una merenda bilanciata possiamo optare per un frutto accompagnato da frutta oleosa come mandorle, pinoli piuttosto che anacardi o pistacchi non salati. Oppure optare per uno yogurt con frutta secca o ancora per qualche delizioso frullato che è possibile trovare cliccando qui. Ma il nostro spuntino può anche essere preparato a casa, con qualche squisita ricetta, così da evitare un consumo eccessivo di merendine e prodotti da forno eccessivamente grassi e calorici.

Ed ecco la deliziosa merenda che sta facendo impazzire proprio tutti per la sua bontà e semplicità con soli 2 ingredienti e meno di 80 kcal

Quella che vogliamo proporre oggi è una merenda che ci permette di utilizzare alimenti salutari che tutti abbiamo in dispensa. Una merenda che prevede l’utilizzo di soli 2 ingredienti ma dalla bontà unica.

Ci occorreranno semplicemente 3 banane e 4 cucchiai di cacao amaro. Frullare il tutto in un robot da cucina e mettere in forno a 180°C per 30 minuti. La merenda sarà una vera delizia per il nostro palato e farà bene anche alla nostra linea. Per completare lo snack possiamo accompagnare la nostra delizia al cioccolato con una manciata di mandorle.

Una merenda sana e adatta a tutte le esigenze, ideale anche per chi segue un regime ipocalorico. Uno snack piacevole da consumare in compagnia e da condividere anche con i nostri piccoli di casa.

