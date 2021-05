Ormai tutti conoscono l’importanza della prima colazione che è il pasto più importante della giornata. Commette un grave errore chi non ha l’abitudine di mangiare appena sveglio perché priva l’organismo della quantità di energia necessaria. Soprattutto se si ha qualche problema di salute occorre valutare con attenzione cosa consumare di primo mattino per non alterare alcuni valori della glicemia. A tal fine la Redazione ha suggerito “3 colazioni sane e dietetiche per abbassare il colesterolo e la glicemia senza rinunciare al gusto”. Perché sin dalle prime ore si dovrebbe tenere a bada la quantità di zuccheri che si ingeriscono senza neanche accorgersene. Ecco perché la deliziosa e soffice treccia russa alle mele senza zucchero è il dolce ideale per una colazione sana e light adatta a tutti.

La treccia russa incontra il gusto di molti perché presenta un impasto molto soffice e si presta ad una farcitura ricca e variegata. Ne esistono diverse varianti e persino la versione salata, ma quel che la distingue è la facilità di realizzazione. Inoltre preparando in casa un dolce si evitano conservanti e ingredienti tipici dell’industria alimentare. Ecco perché la deliziosa e soffice treccia russa alle mele senza zucchero è il dolce ideale per una colazione sana e light adatta a tutti. Occorrono 500/600 grammi di farina 00, 60/70 grammi di burro, 1 uovo, 12 grammi di lievito di birra, 200 ml di latte e 4 mele. Conviene inoltre procurarsi dell’uva sultanina che servirà a sostituire lo zucchero e rendere la treccia più gradevole al palato.

La deliziosa e soffice treccia russa alle mele senza zucchero è il dolce ideale per una colazione sana e light adatta a tutti

Anzitutto bisogna mescolare la farina, l’uovo e il latte in modo da amalgamare il tutto con lievito che avremo dapprima sciolto nel latte. Poi si impasta aggiungendo un po’ di burro che conviene tirar fuori dal frigo per tempo in modo da ammorbidirlo. Quando si stende l’impasto conviene dargli la forma di un rettangolo su cui adagiare le fettine di mela e l’uva sultanina. Poi si arrotola la sfoglia e la si taglia in due, ma non completamente in modo da ottenere un rotolo più sottile.

A questo punto bisogna realizzare una treccia passando i due nastri uno al di sotto dell’altro e lasciarla riposare per circa 60 minuti. La treccia russa necessita di almeno 30 minuti di cottura a circa 170/180°C, ma conviene accendere prima il forno. Si consiglia inoltre di verificare il processo di cottura con la banale prova dello stecchino e una volta pronto si può anche guarnire con fantasia. Al posto dello zucchero al velo si suggerisce infatti di utilizzare una granella di pistacchi, noci o mandorle che contribuisce ad abbassare l’indice glicemico presente nelle mele.

