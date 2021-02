Questa ricetta è una vera e propria prelibatezza, dal profumo intenso e molto gustosa.

Va guarnita con mele non trattate, pasta frolla e crema pasticcera.

La crostata è perfetta da mangiare a qualsiasi ora del giorno e in ogni occasione, con parenti o amici la bella figura è assicurata!

Ecco come preparare la deliziosa crostata di mele con delicata crema pasticcera.

Ingredienti per la pasta frolla

a) 350 grammi di farina tipo 00;

b) 125 grammi di burro;

c) 80 grammi di zucchero;

d) 1 uovo;

e) 1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

f) 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ingredienti per la crema pasticcera

a) 100 grammi di amido di mais;

b) 500 ml di latte;

c) 80 grammi di zucchero;

d) 4 tuorli;

e) scorza di un limone.

Ingredienti per la decorazione

a) 5 mele renette;

b) 3 cucchiai di zucchero di canna;

c) succo di limone q. b.

Preparazione della pasta frolla

In una terrina mettere la farina, il pizzico di sale e il burro tagliato a pezzetti.

Prendere il mixer e frullare.

Versare lo zucchero, l’estratto di vaniglia e le uova. Lavorare con le mani, fino a quando il composto risulterà liscio e omogeneo.

Avvolgerlo nella pellicola per alimenti e metterlo in frigorifero, per trenta minuti.

Preparazione della crema pasticciera

Prendere un pentolino, versare l’amido e lo zucchero, girare con un cucchiaio di legno.

In un tegame riscaldare il latte, senza farlo bollire.

Mettere le uova nel pentolino con l’amido e zucchero, mescolare e poi versare a poco a poco il latte, girando in continuazione e in modo da non formare grumi. Aggiungere la scorza di limone, precedentemente ricavata con l’aiuto di un pelapatate e mettere sul fuoco a fiamma bassa continuando a girare fino a portare a bollore.

Quando la crema si sarà addensata, togliere dal fuoco.

La deliziosa crostata di mele con delicata crema pasticcera. Come decorare

Lavare e sbucciare le mele, togliere il torsolo, tagliare a fettine sottili e versare sopra del succo di limone.

Consigliamo di tagliare tutte le fettine della stessa dimensione e di uguale spessore, altrimenti durante la cottura in forno potrebbero restare crude.

Prendere la pasta frolla, e stenderla fino ad arrivare ad uno spessore di circa cinque millimetri.

Prendere un ruoto di 24 cm di diametro, imburrarlo, infarinarlo e foderarlo con la pasta frolla.

Bucherellare il fondo della pasta frolla, con l’aiuto di una forchetta. Versare la crema pasticcera.

Stendere la crema su tutta la superficie e sistemare le fettine di mele su tutta la crema, disponendole a ventaglio, sovrapposte le une alle altre.

Versare su tutta la superficie lo zucchero di canna.

Sistemare la crostata nel forno preriscaldato, in modalità ventilata e ad una temperatura di 180 gradi.

Quando la crostata si sarà dorata e le mele risulteranno leggermente caramellate, toglierla dal forno.