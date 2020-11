Con pochissimi ingredienti, e con dei costi irrisori, è possibile preparare a casa, velocemente, delle conserve golose e deliziose a base di frutta.

È il caso della delizia strabiliante delle pere sciroppate con questa ricetta veloce. In particolare, oltre ai frutti, occorrono soltanto acqua, zucchero e limone in quantità strettamente necessaria.

Nel dettaglio, partendo dalla base, rappresentata da 1 kg di pere, abbiamo bisogno di mezzo litro d’acqua, di 200 grammi di zucchero e di un limone.

Ecco come preparare la delizia strabiliante delle pere sciroppate con questa ricetta veloce

Con o senza buccia, la prima cosa da fare è quella di lavare bene le pere. E di tagliarle a spicchi. Dopodiché le pere, una volta tagliate a spicchi, devono essere messe subito in ammollo in acqua dove, nel frattempo, è stato spremuto il succo di un limone. E ciò per evitare che il frutto lavato, pulito e tagliato possa annerire.

In un pentolino mandare quindi ad ebollizione il mezzo litro d’acqua con i 200 grammi di zucchero, mescolando fino ad ottenere uno sciroppo.

Nel frattempo, le pere tagliate a spicchi devo essere scolate deposte in vasetti di vetro sterilizzati cercando di occupare tutto lo spazio a disposizione.

Lo sciroppo, una volta raffreddato, può essere versato nei vasetti di vetro fino all’orlo. Chiudere i vasetti, assicurando che siano sottovuoto e conservarli in luogo fresco e asciutto.

Una volta aperti, conservare in frigo. In ogni caso le pere sciroppate devono essere consumate in poco tempo.

La sterilizzazione e pastorizzazione casalinga per creare il sottovuoto

Per garantire il sottovuoto, attraverso un processo “casalingo” di sterilizzazione e pastorizzazione, occorre deporre in una pentola capiente, colma d’acqua, i barattoli di vetro. Questi devono essere ben separati da dei canovacci e totalmente immersi nell’acqua. Al riguardo è bene che sopra il livello dei tappi ci siano almeno 5 centimetri d’acqua. Far trascorrere trenta minuti dall’ebollizione prima di prelevare i barattoli. In ogni caso solo quando siano perfettamente raffreddati.