Sull’onda della pandemia il titolo ha visto le sue quotazioni volare fino a luglio e avere un andamento laterale che in essere ancora oggi. Tuttavia la debolezza di Recordati diventa ogni giorno più preoccupante.

Un brutto colpo alle aspettative dei rialzisti è venuto dalla presentazione dei conti dei primi nove mesi dell’anno. I risultati societari, infatti, sono stati inferiori alle stime degli analisti, ma più preoccupante è l’outlook per il futuro. Secondo il management, infatti, qualora la pandemia dovesse continuare, potrebbe avere un impatto sulle vendite del gruppo del quarto trimestre, con ricavi attesi per tutto il 2020 in calo rispetto al 2019.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio in linea con le quotazioni attuali. Non ci sono, quindi, molti spazi di apprezzamento per il titolo. Analoghe conclusioni si raggiungono applicando l’analisi sui multipli di mercato e confrontando le attuali quotazioni con il fair value di Recordati.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Se hai più di 350.000 € da investire, ricevi la "La guida dell'investitore ai mercati Orso" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

La debolezza di Recordati diventa ogni giorno più preoccupante. Cosa fare con il titolo secondo l’analisi grafica e previsionale?

Recordati (MIL:REC) ha chiuso la seduta del 10 novembre a quota 44,48 euro in ribasso del 3,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 42,46 euro. La rottura di questo livello farebbe precipitare il titolo verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

I rialzisti prenderebbero il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere superiori a 45,74 euro.

Da notare che le ultime barre al ribasso sono state accompagnate da un importante aumento dei volumi.

Time frame settimanale

La situazione sul time frame settimanale è molto confusa. Come si vede dal grafico, infatti, ormai da luglio le quotazioni sono bloccate all’interno del canale 44,26-47,16 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura di settimana potrebbe dare direzionalità alle quotazioni e spingerle verso gli obiettivi indicati in figura.

Da sottolineare che al momento lo scenario più probabile è quello ribassista.

Time frame mensile

Nel lungo periodo Recordati è destinato a continuare il rialzo verso gli obiettivi indicati in figura con potenzialità di rialzo di oltre il 70%. Solo una. chiusura mensile inferiore a 42,95 euro darebbe il via a un’inversione ribassista.

Approfondimento

Perché vendere azioni Pfizer potrebbe essere la scelta vincente