Svuotare l’armadio e cambiare i nostri accessori e vestiti è importante per non accumulare indumenti stretti, fuori moda o che non usiamo più. Si tratta di un’azione che, per quanto dolorosa, si dovrebbe effettuare regolarmente per mantenere in ordine il nostro guardaroba. E per quanto riguarda l’intimo? Ebbene sì, dovremmo dare la stessa attenzione alle nostre mutande e ai reggiseni, e disfarci di quelli che non vanno più bene. Ma quali sono i criteri da seguire? Esiste una regola generale da seguire? Scopriamo insieme qual è la data di scadenza dei reggiseni e delle mutande secondo gli esperti.

Prevenire il deterioramento

Prima di tutto bisognerebbe evitare di rovinare i nostri capi intimi con lavaggi o altri comportamenti sconsiderati che rischiano di sciuparli in anticipo. Facciamo quindi attenzione a porre i reggiseni nei cassetti senza deformarli. Dobbiamo quindi piegarli a metà, ponendo una coppa dentro l’altra, oppure stenderli uno dietro l’altro.

Inoltre sarebbe preferibile lavare l’intimo delicato manualmente e con acqua tiepida. Se comunque preferiamo lavarlo in lavatrice è meglio riporre i nostri capi dentro a un cestello o un sacchetto apposito. I reggiseni vanno poi lasciati asciugare lontani da fonti di calore e senza strizzarli per non rovinarli.

Quando bisogna buttare via l’intimo

Ma qual è la data di scadenza dei reggiseni e delle mutande secondo gli esperti? I capi intimi sono a diretto contatto con la nostra pelle, quindi devono sempre essere puliti e in ordine. Come i vestiti svolgono un compito estetico, ma possiedono anche delle funzionalità specifiche che non devono mai venire meno. Entrambi questi capi intimi infatti devono aderire bene al corpo: se sono troppo stretti o troppo larghi rischiano solo di farci stare scomodi.

Un reggiseno compie il suo dovere quando migliora la postura e supporta; quando invece perde la sua elasticità diventa inutile. Se la fascia sotto il seno non aderisce più bene e la coppa non sostiene il décolleté, allora dobbiamo buttarlo.

Bisogna quindi fare un’attenta selezione nei nostri cassetti. Perciò eliminiamo senza indugi tutti quei reggiseni e mutande che esteticamente sono rovinati, che non sono più della nostra misura o non sono più funzionali.

Inoltre gli esperti del settore sostengono che in media la vita di un reggiseno si aggira intorno all’anno. Ovviamente questo parametro può variare in base all’uso che ne facciamo, ma è un indicatore importante da tenere in considerazione.