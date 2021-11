Capire le persone, ed anche noi stessi, può essere un’impresa complicata. Per questo, esistono degli studi e dei metodi che permettono di inquadrare, in linea di massima, ognuno di noi in una certa categoria. Per scoprire la categoria in cui ricadiamo possiamo effettuare, tra le altre cose, dei test che analizzano la nostra personalità.

Uno dei metodi più conosciuti sotto questo aspetto è il cosiddetto indicatore Myers-Briggs, che divide le persone in ben 16 gruppi. Per farlo, misura quanto siamo estroversi, quanto siamo concreti, se preferiamo improvvisare o pianificare la nostra vita, e se prendiamo decisioni più con il cuore o con il cervello.

Secondo l’indicatore, infatti, queste quattro dimensioni sarebbe utili per definire la personalità di qualcuno. Andiamo quindi a conoscere uno dei 16 tipi psicologici, scoprendo anche qualcosa di interessante. Vediamo la curiosa caratteristica che segnalerebbe se una persona è simpatica o no.

Il tipo psicologico

Oggi facciamo la conoscenza dell’”intrattenitore”, un tipo psicologico piuttosto raro, che compone meno del 10% della popolazione.

L’intrattenitore ha delle caratteristiche ben precise. Si tratta di una persona che ama i piaceri della vita e vuole godersi al massimo ogni singolo momento. Si tratta della tipica persona che se sente una canzone che le piace, inizia a ballare. Ama essere al centro dell’attenzione ed adora passare del tempo con le persone. Basta uscire per una birra con l’intrattenitore per passare una serata allegra e spensierata. Si tratta quindi di un tipo psicologico molto simpatico, con cui è facile avere a che fare.

La curiosa caratteristica che segnalerebbe se una persona è simpatica o no

L’intrattenitore è generalmente una persona molto originale, che non ama la routine ma adora sperimentare. Riesce ad abbracciare il cambiamento in maniera molto coraggiosa e senza preoccuparsi troppo. Si tratta quindi di un tipo psicologico molto flessibile, che non si fa bloccare dalla paura di ciò che è diverso. Questo lo rende ancora più adatto a comunicare ed a confrontarsi con tante persone diverse.

Insomma, l’intrattenitore è simpatico, coraggioso e flessibile, ma ha anche dei difetti. Tende infatti ad essere un po’ troppo sensibile e ad annoiarsi troppo facilmente. Inoltre, c’è una curiosa caratteristica che è tipica dell’intrattenitore. Questo tipo psicologico, infatti, fa fatica a pianificare a lungo termine. Insomma, è bravissimo ad improvvisare, ma molto scarso a pianificare.

Quindi, se fatichiamo a vedere a lungo termine, è possibile che siamo dei simpatici intrattenitori. Abbiamo questo difetto, però siamo anche persone che tutti amano.

