La curcuma sbianca i denti? Ci sono moltissimi elementi che macchiano i denti come ad esempio il caffè oppure la sigaretta. E ci sono molti che invece li sbiancano come ad esempio il bicarbonato. E la curcuma? Può essere paragonata al bicarbonato? Una differenza sostanziale è nella classificazione del prodotto. Infatti il bicarbonato di sodio è un sale di sodio dell’acido carbonico, mentre la curcuma è una pianta erbacea, originaria dell’Asia sud-orientale.

La curcuma sbianca i denti?

Questa pianta ha tantissimi utilizzi e benefici. La si può usare in cucina come spezia oppure si possono creare delle maschere per il viso. Può essere usata insieme al basilico contro il morso di un ragno (clicca qui). Ma è in grado di sbiancare i denti? Il fai da te sta sempre di più spopolando online. La voglia di avere un viso perfetto, denti perfetti e pelle perfetta semplicemente con l’uso di un prodotto naturale sembra essere la nuova frontiera. Sempre più persone infatti fanno affidamento sui prodotti naturali. I quali non sono sbagliati da usare, ma alcuni sono semplicemente inefficaci e tendono a peggiorare la situazione.

Infatti dovete sapere che la curcuma non smacchia i denti. Spesso si legge online il procedimento di prendere un po’ di curcuma, metterla nell’acqua con l’olio di cocco e con uno spazzolino lavarsi i denti. Magicamente i tuoi denti saranno più bianchi. Assolutamente da non fare. Infatti lo sfregamento della curcuma sui denti potrebbe graffiarli e assottigliare lo smalto.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

È bene ricordare che lo sbiancamento dei denti va fatto dal vostro dentista ed evitare rimedi fai da te che alla fine non servono a molto. E ricordate, inoltre, che quando fate la pulizia dei denti, durante la fase finale non vi sarà un trattamento sbiancante, ma quella che vi viene applicata è una pasta dall’effetto lucidante. Questo procedimento si chiama polishing.