La comodità e la bellezza di internet possono vedersi anche in situazioni come questa. La cucina più apprezzata a livello internazionale nel 2020 e i piatti maggiormente cucinati , secondo un motore di ricerca americano. TestaAtlas, questo il suo nome, ha raccolto milioni di voti e di opinioni per mesi interi, arrivando proprio in questi giorni alla sentenza definitiva. Ebbene, per chi avesse qualche dubbio, la cucina italiana è ancora l’indiscussa regina del pianeta. Questo, nonostante un’annata martoriata anche soprattutto a livello turistico, con centinaia di migliaia di strutture di settore ferme o chiuse. Vediamo, comunque, assieme ai nostri Esperti, tra conferme e sorprese le curiosità di questo sondaggio.

Il podio internazionale

Se ci aspettavamo di trovare le cucine orientali, subito dopo la nostra, ecco invece la prima sorpresa. Il podio, infatti, è totalmente europeo, anzi mediterraneo:

Fa specie l’incredibile rimonta della cucina ellenica, peraltro anche abbastanza semplice, passata nell’ultimo anno da settima a seconda.

Cosa preferiscono e cosa cucinano gli abitanti della terra

Ecco la cucina più apprezzata a livello internazionale nel 2020 e i piatti maggiormente cucinati. In questo sondaggio che tiene conto sia delle preferenze che delle esperienze ai fornelli. Un sondaggio, per l’appunto, che non ha tenuto conto solo dei piatti più amati, ma anche di quelli più cucinati. E, pensiamo, che nei primi 100 piatti al mondo, ben 14 sono italiani. Da segnalare, tra la simpatia e la sottolineatura dell’errore, che moltissimi votanti hanno inserito l’Emilia Romagna tra gli stati maggiormente premiati.

I piatti preferiti

Ecco, dunque cosa il mondo ha maggiormente preferito e cucinato nel 2020 tra i piatti della squadra vincitrice, cioè l’Italia:

la pizza Margherita, e, nello specifico moltissimi partecipanti hanno voluto tributare alla pizza napoletana il podio di migliore al mondo;

il risotto alla milanese;

le lasagne verdi bolognesi;

le tagliatelle al ragù;

gli spaghetti alla carbonara;

cacio e pepe;

ossobuco alla milanese;

trenette al pesto;

spaghetti aglio olio;

costata fiorentina.

