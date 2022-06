La crostata croccante e cremosa non è solo alle mele ma anche con questo delizioso frutto di stagione

Prima che il caldo estivo ce lo renda insopportabile, approfittiamone per creare dei gustosi dolci a base di frutta di stagione. Uno dei più soddisfacenti è probabilmente la crostata, soprattutto se la farciamo con una deliziosa crema pasticcera. Vediamo, quindi, come combinare frolla e pasticcera, due preparazioni base, per ottenere un risultato straordinario.

Ingredienti

Farina 00 280 g;

burro 125 g;

latte intero 250 g;

zucchero 60 g;

zucchero di canna 2 cucchiai;

uova medie 3;

zucchero a velo 100 g;

scorza di limone 2;

albicocche 500 g;

menta q.b.

Come preparare la pasta frolla e la crema pasticcera

Come sempre, in pasticceria la cosa migliore è cominciare dalla preparazione più lunga. In questo caso, si tratta della pasta frolla che avrà bisogno di riposo.

Cominciamo a prepararla mischiando 250 grammi di farina e il burro in un frullatore. Dopo un paio di minuti ci troveremo davanti una sabbia che sarà alla base della pasta frolla. Ora, aggiungiamo un uovo intero, lo zucchero a velo e la scorza grattugiata di un limone. Impostiamo il frullatore alla velocità minima e attendiamo pochi minuti. Avremo così ottenuto una pasta piuttosto compatta che possiamo trasferire sul piano di lavoro. Massaggiamo l’impasto con le mani sino a formare un panetto liscio. Scopriamolo con della pellicola e lasciamolo riposare 30 minuti in frigorifero.

Questo è il momento di pensare alla crema pasticcera, mettendo latte e la scorza dell’altro limone su fuoco dolce. Mentre la miscela si riscalda, sbattiamo insieme zucchero e due tuorli d’uovo a parte. Aggiungiamo la farina evitando che si formino grumi e poi versiamo lentamente anche il latte, mentre continuiamo a mischiare il tutto con una frusta. Trasferiamo la miscela sul fuoco e continuiamo a mescolare sinché non si sarà addensata. Mettiamo da parte la nostra crema pasticcera e torniamo alla frolla.

Stendiamo un foglio di carta da forno sul piano da lavoro e con un mattarello creiamo uno strato di circa 1 o 2 cm. Trasferiamo direttamente il foglio con la frolla in uno stampo da torta, lavorandola con le mani per creare i bordi. Rimuoviamo l’eccesso e pratichiamo dei buchi sul fondo con una forchetta. Mettiamoci dentro dei legumi secchi e inforniamo a 180° C per circa 20 minuti.

La preparazione della pasta frolla è un passaggio fondamentale e dobbiamo essere sicuri di evitare gli errori più comuni seguendo specifici passaggi e usando semplici trucchi.

La crostata croccante e cremosa non è solo alle mele ma anche con questo delizioso frutto di stagione

A questo punto, laviamo le albicocche e tagliamole a metà rimuovendo il seme. Distribuiamo la crema pasticcera sulla frolla fredda e sor montiamola con le nostre albicocche. Copriamo tutto con una spolverata di zucchero di canna inforniamo nuovamente a 180° per circa 25 minuti.

Avremo così realizzato la crostata croccante e cremosa perfetta per l’estate, che andrà a ruba una fetta dopo l’altra.

