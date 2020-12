Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Forse chiamarla col nome di un taglio di carne non è proprio corretto. Eppure la bistecca di cavolfiore viene cotta seguendo la stessa procedura di quella classica. Uno dei modi più gustosi e nuovi di cucinare questa verdura invernale. Un’alternativa dedicata ai vegetariani ma non esclusivamente a loro. Con questa ricetta il sapore del cavolfiore è esaltato e piacerà a tutti. Tutto grazie alla cottura alla piastra e agli ingredienti usati per condirlo. Un piatto veg semplice, ipocalorico e super veloce che dà grande soddisfazione. Basteranno pochi ingredienti e una salsa di accompagnamento per rendere questo secondo ricco e goloso. La croccante bistecca di cavolfiore è un secondo facile che toglie il fiato dalla bontà.

Tagliare il cavolfiore

Per ricavare delle belle fette sostanziose dal cavolfiore bisogna: lavare bene il cavolfiore, metterlo dritto e eliminare le due parti laterali più sporgenti. Ora bisogna provare a ottenere due spesse fette (1.5 cm circa) effettuando un taglio centrale. Ecco fatte due “bistecche” di cavolfiore.

Per la cottura si avrà bisogno di una padella o bistecchiera antiaderente. In alternativa, si può sempre sfruttare il forno. La cottura base della bistecca avviene spennellando dell’olio sulla superficie. In seguito bisognerà cuocerla per almeno 10 minuti per lato.

La cottura del cavolfiore è fondamentale per renderlo appetitoso. Infatti, è proprio la crosta croccante che si forma a rendere così speciale questo piatto. Quella che segue è una ricetta che può essere modificata. Gli ingredienti per il condimento del cavolfiore possono variare in base ai propri gusti.

Ingredienti

1 cavolfiore grande;

1 cucchiaio di senape;

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva;

2 spicchi d’aglio;

timo;

pangrattato q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Dopo aver ricavato le bue bistecche dalla parte centrale del cavolfiore, adagiarle sulla bistecchiera. Spolverare con del sale. Mescolare olio, senape e pepe e spennellare il liquido sulle fette di cavolfiore. Prendere l’aglio e eliminare l’anima che si trova all’interno. Triturarlo finemente e cospargere sul cavolfiore. Cospargere anche con timo e pangrattato. Urgere con poco olio la bistecchiera o la padella e riscaldare. Mettere le due fette di cavolfiore a cuocere per almeno 10-15 minuti ciascuna. I bordi delle “bistecche” dovranno risultare dorati e croccanti.

Una variante molto sfiziosa consiste nell’unire al condimento delle lamelle di mandorle. Daranno un tocco in più alla consistenza croccante. Questa ricetta può accompagnarsi a una salsa: si può scegliere di preparare una salsa leggera allo yogurt, o alla maionese fatta in casa.