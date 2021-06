La cristalloterapia è un’antica arte che si basa sul posizionare pietre e cristalli sul corpo, per creare un contatto energetico fra i due elementi interessati. Attraverso lo scambio energetico, infatti, si possono avere svariati benefici.

Questi ultimi, derivanti da questa mistica pratica, possono variare in base alle pietre utilizzate. Ogni cristallo ha proprietà differenti. Si possono comunque riassumere gli effetti positivi di queste pietre in macrocategorie quali:

a) alleviare lo stress;

b) infondere pace e consapevolezza;

c) portare fortuna;

d) donare amore;

e) dare protezione.

La cristalloterapia è una pratica olistica molto diffusa che si propone come aiuto psicofisico ma cosa si sa sulle sue origini?

Purtroppo non c’è nulla di certo su dove e quando inizi effettivamente l’utilizzo di questa pratica mistica. Si sa però che le sue radici affondano in tempi molto antichi.

Già i babilonesi ne facevano uso, insieme a moltissime altre popolazioni del nord dell’Africa. Si hanno varie testimonianze dell’impiego della cristalloterapia anche in Asia, in particolar modo in Cina ed India.

Anche dall’America non vengono a mancare le prove dell’esistenza e dell’utilizzo di questa pratica. I Maya, per esempio, ne facevano uso per curarsi dalle malattie. Anche gli indiani d’America facevano utilizzi similari della pratica, utilizzandola in capo medico, per guarire corpo e spirito, se si era colpiti da malanni.

La cristalloterapia in Europa

Anche qui troviamo segni di questa particolare pratica già al tempo di Greci e Romani. A differenza di quello che si poteva pensare, la cristalloterapia in Europa ha dunque fondamenta che contano millenni. Inizia però a mutare nel tempo. Passa da essere una fonte di comunicazione con gli dei ed un metodo per guarire i mali ad un uso più modesto.

A oggi, infatti, la scienza non dà molto credito a questa forma olistica di cura. C’è da dire, però, che sono moltissimi gli individui che ne fanno uso e che dichiarano di averne un beneficio.

La cristalloterapia è una pratica olistica molto diffusa che si propone come aiuto psicofisico ma cosa si sa sulle sue origini? Purtroppo, come si è detto, non è presente molta chiarezza su quali sono le origini effettive della cristalloterapia. Nonostante ciò sia un peccato, questo fatto aiuta a rendere questa antica e globale pratica ancor più mistica.