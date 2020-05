In soli quattro mesi l’editoria italiana ha perso 134 milioni di euro di fatturato. La crisi ha travolto il settore della saggistica e fiction secondo una ricerca dell’Associazione italiana editori (Aie), in collaborazione con Nielsen e Ie-Informazioni editoriali.

La caduta della cultura

Con sempre meno soldi nelle tasche degli italiani a farne le spese sarà l’intero mercato del libro. Parliamo di fiction, saggistica, ma anche libri scolastici, universitari e professionali più la vendita dei diritti. Si prospetta nel 2020 un calo di fatturato tra i 650 e 900 milioni. Nel 2019 l’intero comparto aveva fatturato 3,2 miliardi di euro.

Il mercato dell’editoria

I libri vengono venduti in store online, librerie e grande distribuzione organizzata (Gdo). Fino ad oggi si è registrato una perdita netta di 90 milioni. Se aggiungiamo cartolibrerie, vendite dirette, fiere, librerie specialistiche e universitarie arriviamo ad una perdita di 134 milioni di euro. Il lockdown ha costretto gli editori a rinviare la pubblicazione di nuovi libri. C’è stata la caduta della domanda e l’intero processo si è fermato creando una paralisi per la filiera.

Cambiano i modi di acquisto

Il settore dell’editoria schiacciata dalla crisi ora deve guardare avanti ed abituarsi anche ai nuovi modi di acquisto degli italiani. Gli amanti dei libri preferiscono rivolgersi agli store per acquistare. Subiscono un calo di vendita vertiginoso le librerie. Resta stabile la vendita di libri nella grande distribuzione organizzata.

Adeguarsi ai tempi

C’è da mettere in evidenza una aspetto. Chi ha saputo adeguarsi ai tempi del lockdown ed ha offerto servizi di consegna dei libri a domicilio ha subìto un minore calo. Non è un mistero che gli italiani prima di acquistare un libro cercano recensioni su blog, siti dedicati o social network. Potenziando l’aspetto web, per le librerie non tutto è perduto. La crisi ha travolto il settore della saggistica ma ci sono tutte le condizioni per risalire la china.