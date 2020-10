Sono ormai anni che la crisi delle quotazioni di Saipem sembra essere senza fine, ma una svolta rialzista potrebbe essere vicina. Ci sono, infatti, molti indizi in tal senso. Tuttavia bisogna procedere con molta cautela, visto che a livello mondiale il titolo italiano è uno dei peggiori performer da inizio anno, vedi tabella. D’altra parte negli ultimi cinque anni il titolo ha perso oltre il 98% del suo valore facendo molto peggio sia dell’indice di riferimento che del mercato italiano.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Una svolta, però, potrebbe essere vicina. Secondo gli analisti, infatti, il titolo è sottovalutato del 70% circa con un consenso medio. D’altra parte gli utili sono attesi crescere per i prossimi tre anni con un ritmo dell’80% all’anno.

Ci sono, quindi, i presupposti per un’inversione di tendenza nel medio/lungo periodo. Bisogna solo capire quando ci sarà questo cambio di passo.

La crisi delle quotazioni di Saipem sembra essere senza fine, ma una svolta rialzista potrebbe essere vicina: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 30 settembre in rialzo del 4,93% rispetto alla seduta precedente a 1,4675 euro.

Come era lecito aspettarsi, la tendenza in corso nel medio e lungo periodo è ribassista. Tuttavia si stanno creando le condizioni per un’inversione rialzista. Gli indizi in tal senso sono due.

Il primo è sul time frame giornaliero visto che con la seduta del 30 settembre si è definita una tendenza al rialzo che ha già raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,48569 euro. Una chiusura giornaliera sopra questo livello sarebbe il segnale di una continuazione al rialzo almeno fino in area 1,61574 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione al rialzo, invece, passa per area 1,75 euro.

Il secondo indizio, poi, viene da un’analisi del time. frame settimanale. Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 1,2547 euro e da questo livello potrebbero ripartire al rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,452 euro.

Prestare, quindi, a quanto accadrà nelle sedute del 1 e 2 ottobre. Potrebbero, infatti, dare chiare indicazioni sul futuro di Saipem.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

