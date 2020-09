Nelle ultime settimane non si parla che della svolta green che la Commissione Europea vuole dare alle economie del Vecchio Continente. Parte del Recovery Fund dovrebbe essere utilizzato in tal senso. Landi Renzo è è una società italiana specializzata nella produzione di impianti a gas per motori termici che molto ha sofferto la crisi del settore automotive, Quindi, se la crisi abbatte le quotazioni di questo titolo azionario, la svolta green potrebbe aiutarlo in futuro.

Che la crisi si faccia sentire è ben visibile nella semestrale pubblicata dalla società. Nei primi sei mesi dell’anno i ricavi sono crollati del 41,3%. Inoltre il semestre ha visto una perdita netta di 6,56 milioni di euro, risultato che si confronta con l’utile di 2,94 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.

In attesa della svolta green, quali sono i livelli chiave da monitorare sui diversi time frame?

La crisi abbatte le quotazioni di questo titolo azionario, la svolta green potrebbe aiutarlo in futuro: le prospettive dell’analisi grafica

Il titolo azionario Landi Renzo (MIL:LR) ha chiuso la seduta del 22 settembre a quota 0,526 euro in rialzo dell’1,15%.

La situazione grafica del titolo è molto compromessa nel medio/lungo periodo. Come si vede dai grafici settimanale e mensile, infatti, la tendenza in corso è ribassista e punta obiettivi molto più in basso dei livelli attuali. Nel caso migliore, infatti, sul settimanale il potenziale ribassista è del 50% rispetto ai livelli attuali. Un appiglio per evitare questo tracollo passa per il supporto in area 0,4621 euro. Solo una chiusura settimanale superiore a 0,5979 euro farebbe accantonare lo scenario ribassista.

Un’anticipazione del rialzo si potrebbe avere nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 0,5356 euro (I obiettivo di prezzo). In caso contrario si procederebbe verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

